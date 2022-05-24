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Trabzonspor'un şampiyonluğu Vakfıkebir'de coşkuyla kutlandı

Vakfıkebir Belediyesi ile Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneğinin ortaklaşa düzenlediği kutlama programına binlerce taraftar katıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 17:35
Trabzonspor'un şampiyonluğu Vakfıkebir'de coşkuyla kutlandı

Fatma Şentürk'ün sunumuyla gerçekleşen, Vakfıkebir festival alanında düzenlenen kutlama programına, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, siyasi parti ilçe başkanları, daire amirleri, Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneği Başkanı Hasan Bahadır, yönetim kurulu üyesi arkadaşları, Glidalılar Taraftarlar Derneği Başkanı İlhan Gürdal ve arkadaşları ve Vakfıkebirliler Taraftar Grubu Lideri Murat Günaydın katıldılar. Kutlama programında konuşan Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, "Öncelikle hiçbir üzücü hadise yaşanmadan tüm Dünya'nın beğenisini kazanan şampiyonluğumuzu kutlayan siz değerli taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bize bu büyük gururu ve mutluluğu yaşatan Trabzonspor Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nu, yönetim kurulu üyelerini, hocamızı, teknik heyetimizi ve tüm futbolcularımızı kutluyorum. Bu etkinliğin sizlere ulaşmasını sağlayan sponsorlarımız; Kebir Süt'e, Cemsan'a, Coşkun Bülbül'e, Heltaş'a, İskenderoğlu'na, My Mall Huzur Plaza'ya, Garipler Boya'ya, Vestel Uzun Ticaret'e, İslamoğlu'na, Bemas'a, Ramada Vakfıkebir Otel'e ve Ayşe Teyze Süt Ürünleri'ne, da ayrıca çok teşekkür ediyorum" dedi.


Vakfıkebir Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Vakfıkebir'de tarihi bir gün yaşandığını ifade ederek, organizasyonda emeği gecen herkese teşekkür etti. TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise, "Şampiyon Trabzonspor'umuzun şampiyon taraftarları Allah'a şükürler olsun Trabzonspor'umuz şampiyon oldu. Sadece Trabzonluları değil milyonlarca taraftarımızı sevindirdi. Tüm Dünya'ya şampiyonluk sevincinin nasıl yaşanacağını gösterdiniz. Bundan sonra sorumluluğumuz büyük. Bizim düşmanımız yok rakiplerimiz vardır. Trabzonsporluların düşmanı ancak vatana, bayrağa, ülkeye ihanet edenlerdir. Farklı takımlar bizim rakiplerimizdir. Onları da sevmemiz lazım. Bizi yakışan budur. İnsanları severek, büyüklüğümüzü gösterelim. Takımımıza destek olalım, daha nice şampiyonlukları birlikte yaşayalım" diye konuştu.


Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'da Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneği Başkanı Hasan Bahadır'ın telefonu aracılığıyla alana toplanan binlerce taraftarımıza seslendi. Büyük Başkan sloganları ile karşılanan Başkan Ağaoğlu, "Göreve geldiğimizde bize 4 yıl süre vermenizi rica etmiştik. Bu süreden sonra hepimizin gurur duyacağı, ayakta alkışlayacağınız bir takımımız olacak demiştik. Bugün Trabzonspor'umuzun şampiyonluğu yurdumuzun, Dünya'nın dört bir tarafında kutlanıyor ve ayakta alkışlanıyor. 4 yıl boyunca büyük bir sabırla bizimle birlikte oldunuz, enerji verdiniz. Sizlerin emeği her türlü takdirin üzerindendir. Şampiyonluğumuz hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.


Fatma Şentürk'ün performansı görülmeye değerdi, performansı ile göz doldurdu. İnsanları gönüllerince eğlendi. Programda Osman Bayraktar, Kerem Saral, İlker Kutoğlu, Abdurrahman Muşmuloğlu, DJ Burak Koçal, Savaş Arslan, Meltem Karanisoğlu ve Koliva Grubu sahne aldı.

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