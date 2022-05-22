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Djaniny yarışı

Arap kulüpleri, Djaniny’nin peşini bırakmıyor. 6 milyon euro öneren Al Hilal, teklifini daha da artırabileceğini bildirdi. Son kararı yönetim verecek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Djaniny yarışı

Trabzonspor'un başarılı kanat forveti Djaniny Semedo'ya Arap takımlarının ilgisi sürüyor... BAE'den Al Sharjah kulübünün kadrosuna katmak istediği oyuncu için Suudi ekibi Al Hilal'den de resmi teklif geldi. 6 milyon euro olduğu öğrenilen teklif, bordo-mavili kurmaylar tarafından yeterli görülmezken oyuncunun menajeri fiyatı daha da artırabileceklerini iletti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bırakmak istemediği isimler arasında yer alan Djaniny için rakamın 8 milyon euro'nun üzerine çıkması durumunda yönetimin transfere onay verebileceği belirtiliyor. 35 yaşındaki Djaniny bu sezon 35 maçta 11 gol+5 asist ile parlak bir performans ortaya koydu.

2020'de Al Ahli'den bedelsiz olarak Trabzonspor'a gelen Djaniny, Suudi ekibinde 56 maçta 32 gol+10 asiste imza atmıştı. Tecrübeli oyuncu, Portekiz ve Meksika ekiplerinde de forma giydi.

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