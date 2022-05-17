TRABZONSPOR HABERİ: İsmail Köybaşı'dan flaş şampiyonluk yorumu! "Real Madrid bile..."

Mükemmel bir sinerji yakaladık. Umut ediyorum ki bu enerji ve sinerji hep böyle aratarak devam eder.

Şu anda mutlulukları yaşıyoruz. Bu mutluluklar da hep böyle. Bir gün bunlar bir tarafa bırakıp daha yeni mutluluklar için devam etmeye başlayacağız" açıklamasında bulundu.