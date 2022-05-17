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TRABZONSPOR HABERİ: İsmail Köybaşı'dan flaş şampiyonluk yorumu! "Real Madrid bile..."

Son dakika spor haberi: Şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlayan Trabzonspor'da deneyimli futbolcu İsmail Köybaşı flaş açıklamalarda bulundu. Kutlamaların çok özel geçtiğine vurgu yapan 32 yaşındaki futbolcu şampiyonluğu değerlendirdi. Köybaşı, "Real Madrid şampiyonluk sevincini bu şekilde yaşayamaz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 11:42
TRABZONSPOR HABERİ: İsmail Köybaşı'dan flaş şampiyonluk yorumu! "Real Madrid bile..."

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu İsmail Köybaşı, bordo mavili takımın şampiyonluğunu değerlendirdi.

TRABZONSPOR HABERİ: İsmail Köybaşı'dan flaş şampiyonluk yorumu! "Real Madrid bile..."

Köybaşı, "Aslında biraz abartı gibi gelecek ama Real Madrid şampiyonluk sevincini bu şekilde yaşayamaz. Duygularımızı mükemmel yaşadığımızı düşünüyorum" dedi.

TRABZONSPOR HABERİ: İsmail Köybaşı'dan flaş şampiyonluk yorumu! "Real Madrid bile..."

Şampiyonluk kutlamalarının çok özel geçtiğine vurgu yapan Köybaşı, "Aslında biraz abartı gibi gelecek ama Real Madrid şampiyonluk sevincini bu şekilde yaşayamaz. Duygularımızı mükemmel yaşadığımızı düşünüyorum.

TRABZONSPOR HABERİ: İsmail Köybaşı'dan flaş şampiyonluk yorumu! "Real Madrid bile..."

Hak ederek elde ettiğimiz şampiyonluğu son derece güzel yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Bunu sonuna kadar hak ettik.

TRABZONSPOR HABERİ: İsmail Köybaşı'dan flaş şampiyonluk yorumu! "Real Madrid bile..."

Adını da vermiş olduğumuz Ahmet Çalık sezonunda Ahmet Çalık kardeşimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ailesine de sabırlar diliyorum.

TRABZONSPOR HABERİ: İsmail Köybaşı'dan flaş şampiyonluk yorumu! "Real Madrid bile..."

Çok güzel bir aileyiz. Abdullah hocamızın birleştiriciliğinde teknik heyetimiz, başkanımız, yönetim kurulumuz, taraftarlarımız, çalışanlarımız, futbolcu arkadaşlarımız hepsine teşekkür ediyorum.

TRABZONSPOR HABERİ: İsmail Köybaşı'dan flaş şampiyonluk yorumu! "Real Madrid bile..."

Mükemmel bir sinerji yakaladık. Umut ediyorum ki bu enerji ve sinerji hep böyle aratarak devam eder.

TRABZONSPOR HABERİ: İsmail Köybaşı'dan flaş şampiyonluk yorumu! "Real Madrid bile..."

Şu anda mutlulukları yaşıyoruz. Bu mutluluklar da hep böyle. Bir gün bunlar bir tarafa bırakıp daha yeni mutluluklar için devam etmeye başlayacağız" açıklamasında bulundu.

TRABZONSPOR HABERİ: İsmail Köybaşı'dan flaş şampiyonluk yorumu! "Real Madrid bile..."

"KAPTAN UĞURCAN, ABDÜLKADİR ÖMÜR, VE DORUKHAN SAHİPLENMEYİ ÇOK İYİ YAPTI"
Takımdaki havanın şampiyonluğa büyük bir etkisi olduğuna değinen tecrübeli oyuncu, yaptığı açıklamada, "Kaptan Uğurcan ve Abdülkadir Ömür'ü ve onlarla Dorukhan da bence bu sahiplenmeyi çok iyi yaptı.

TRABZONSPOR HABERİ: İsmail Köybaşı'dan flaş şampiyonluk yorumu! "Real Madrid bile..."

Burada uzun süre zaman almış Nwakaeme olsun sonradan katılmasına rağmen Bakasetas olsun Djaniny olsun bunlar da çok katkı verdi.

TRABZONSPOR HABERİ: İsmail Köybaşı'dan flaş şampiyonluk yorumu! "Real Madrid bile..."

Marek Hamsik'i zaten söylemeye gerek yok. Muhteşem bir kadroya sahibiz. Oynamayan Murat cem altyapı da olmasına rağmen müthiş bir sahiplenme müthiş bir yetenek.

TRABZONSPOR HABERİ: İsmail Köybaşı'dan flaş şampiyonluk yorumu! "Real Madrid bile..."

Yunus Mallı müthiş bir karakter. Yani tek tek isim söylemek istemiyorum ama arkadaşlarımın hepsini ben çok seviyorum.

TRABZONSPOR HABERİ: İsmail Köybaşı'dan flaş şampiyonluk yorumu! "Real Madrid bile..."

Biz çok güzel bir aileyiz. Sonuna kadar bütün güzellikleri de hak eden bir grup var.

TRABZONSPOR HABERİ: İsmail Köybaşı'dan flaş şampiyonluk yorumu! "Real Madrid bile..."

Sizler de bunu görüyorsunuz gözlemliyorsunuzdur. Emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR HABERİ: İsmail Köybaşı'dan flaş şampiyonluk yorumu! "Real Madrid bile..."

"TARAFTARLARIMIZA SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİZİ İLETİYORUM"
Köybaşı, bordo mavili taraftara teşekkürlerini iletirken, "Taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Burada olan, burada olmak isteyip de olamayan ülkenin her tarafında olan Trabzonspor camiasına selam olsun. Sonuna kadar her şeyin en güzelini hak ettiler.

TRABZONSPOR HABERİ: İsmail Köybaşı'dan flaş şampiyonluk yorumu! "Real Madrid bile..."

Doya doya da yaşamaya devam etsinler. Bizler de sevinçlerine ortak olalım. Dediğiniz gibi başarı yeni bir başarıyı da getirir ve bir sorumluluk yükler.

TRABZONSPOR HABERİ: İsmail Köybaşı'dan flaş şampiyonluk yorumu! "Real Madrid bile..."

Bu sorumlulukları da biz kaldırabilecek kapasitede olduğumuzu düşünüyorum. Gelişerek devam etmeliyiz.

TRABZONSPOR HABERİ: İsmail Köybaşı'dan flaş şampiyonluk yorumu! "Real Madrid bile..."

Bununla yetinmemeliyiz. Bu çok önemli bence. Gelişmeye çalışmak bence çok değerli" diye konuştu.

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