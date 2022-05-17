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Çok kupa alacağız

Yusuf ve Berat: Çok kupa alacağımız var bu ülkeden. Şampiyonluklara devam edip, Avrupa’da da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 06:50
Çok kupa alacağız

Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan ve Berat Özdemir, şampiyonluğu anlattı. Hayatı boyunca unutamayacakları anlar yaşadıklarını belirten Yusuf, "Anlatılmaz yaşanır dediğimiz yerin şu an zirvesindeyiz. Bu sene hem takım hem taraftar, bir bütün olarak harika işler yapıyoruz. Çok mutlu ve gururluyum böyle bir kulüpte olduğum için. Geçen gün benimle ilgili çok güzel bir anons geçmişti. 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldi' diye. Trabzonspor altyapısından yetişmiş biri olarak hem oranın ilçe takımı Araklıspor'da oynamış bir futbolcu olarak Allah'ıma bana bugünleri gösterdiği için şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluklar kazanmaya devam etmek istediklerini dile getiren Yusuf sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim çok kupa alacağımız var bu ülkeden. Şampiyonluklara devam edip, Avrupa'da da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz.
Ayaklarımız yerden kesildi

Kariyerindeki ilk şampiyonluğunu aldığını hatırlatan Berat Özdemir, her kupaya talip olduklarını söyledi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Trabzon'da ayaklarımız yerden kesildi. Festival havasında geçen eğlencede çok güzel anlar yaşadık. Trabzonspor'un olduğu her yerde hedefler vardır. Hedefler kupalardır. Biz de armamıza yakışır şekilde umarım Trabzonspor'u her kulvarda temsil ederiz" diye konuştu

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