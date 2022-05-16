Trabzonspor tarihi yeniden yazmaya hazırlanıyor! Başakşehir maçında...

Ligde 1995-1996 sezonu ile 2010-2011 sezonunda 34 maçta 82 puan elde ederek tarihindeki en yüksek puana ulaşan bordo-mavililer, bu sezonda maç fazlasına karşın rekor şansı yakaladı.
Söz konusu sezonları 2. sırada tamamlayan ancak bu sezon şampiyonluğunu bitime 3 hafta kala ilan eden Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir karşılaşmasına en yüksek puanını elde etmek için çıkacak.
Trabzonspor, İstanbul temsilcisi karşısında berabere kalırsa 38 maç sonunda 82 puanlık sezonları yakalayacak, galip gelmesi halinde 84 puanla lig tarihindeki en yüksek puana ulaşacak.