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Trabzonspor tarihi yeniden yazmaya hazırlanıyor! Başakşehir maçında...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Süper Lig Ahmet Çalık sezonu şampiyonu bordo mavililer, Başakşehir maçında önemli bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Trabzonspor, Başakşehir'i yenmesi halinde, o rekoru egale edecek. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:49
Trabzonspor tarihi yeniden yazmaya hazırlanıyor! Başakşehir maçında...

Ligde 1995-1996 sezonu ile 2010-2011 sezonunda 34 maçta 82 puan elde ederek tarihindeki en yüksek puana ulaşan bordo-mavililer, bu sezonda maç fazlasına karşın rekor şansı yakaladı.

Trabzonspor tarihi yeniden yazmaya hazırlanıyor! Başakşehir maçında...

Söz konusu sezonları 2. sırada tamamlayan ancak bu sezon şampiyonluğunu bitime 3 hafta kala ilan eden Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir karşılaşmasına en yüksek puanını elde etmek için çıkacak.

Trabzonspor tarihi yeniden yazmaya hazırlanıyor! Başakşehir maçında...

Trabzonspor, İstanbul temsilcisi karşısında berabere kalırsa 38 maç sonunda 82 puanlık sezonları yakalayacak, galip gelmesi halinde 84 puanla lig tarihindeki en yüksek puana ulaşacak.

Trabzonspor tarihi yeniden yazmaya hazırlanıyor! Başakşehir maçında...

FENERBAHÇE'NİN REKORUNU EGALE ETMİŞTİ!

Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etmişti.

Trabzonspor tarihi yeniden yazmaya hazırlanıyor! Başakşehir maçında...

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanını Fenerbahçe, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala elde etmişti.

Böylelikle ligde 4 kez şampiyonluk son 3 hafta kala belirlenmiş oldu.

Trabzonspor tarihi yeniden yazmaya hazırlanıyor! Başakşehir maçında...

EN FAZLA PUAN FIRSATI!

Ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde yer alan Trabzonspor, lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın rekorunun 1 puan gerisinde bulunuyor.

Trabzonspor tarihi yeniden yazmaya hazırlanıyor! Başakşehir maçında...

Galatasaray, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kaldı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçti.

Trabzonspor tarihi yeniden yazmaya hazırlanıyor! Başakşehir maçında...

Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı.

Trabzonspor tarihi yeniden yazmaya hazırlanıyor! Başakşehir maçında...

Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı oynadığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi, hanesine de 23 puan yazdırdı.

Trabzonspor tarihi yeniden yazmaya hazırlanıyor! Başakşehir maçında...

Trabzonspor, İstanbul'un üç büyük rakibi karşısında 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı.

Trabzonspor tarihi yeniden yazmaya hazırlanıyor! Başakşehir maçında...

İÇ SAHA MAÇLARINI YENİLGİSİZ TAMAMLADI!

Trabzonspor, bu sezon iç saha maçlarını yenilgisiz kapadı.

Trabzonspor tarihi yeniden yazmaya hazırlanıyor! Başakşehir maçında...

Son iç saha maçını Altay ile İstanbul'da oynayan bordo-mavililer, söz konusu 19 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ile 43 puan elde etti.

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