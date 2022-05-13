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TRABZONSPOR HABERLERİ - Şampiyonluk kutlamalarının programı belli oldu! İşte sahne alacak isimler

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor, dikkat çeken bir kutlamaya hazırlanıyor. Bordo-mavili kulüp resmi internet sitesinden kutlama programını ve sahne alacak isimleri duyurdu. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 16:10
TRABZONSPOR HABERLERİ - Şampiyonluk kutlamalarının programı belli oldu! İşte sahne alacak isimler

Şampiyon Trabzonspor, ses getirecek bir kutlamaya hazırlanıyor. Bordo-mavili kulüp resmi internet sitesinden kutlama programını ve sahne alacak isimleri duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

Trabzonsporumuz sekizinci şampiyonluğunu doyasıya bir eğlenceyle kutluyor. 14 Mayıs, Cumartesi günü saat 18:00'de başlayacak kutlama programı için Medical Park Stadyumu'na dev boyutlarda bir sahne kuruluyor. Büyüleyici sahne performanslarının gerçekleştirileceği kutlamalar için stadyum kapıları saat 16:00 itibarıyla açılacak. Kutlamalarda Apolas Lermi, Bilal Hancı, DJ Burak Yeter, Ezgi Eyüpoğlu, İbrahim Can, İhsan Eş, Kadr, Matthaios Tsahouridis, Mero, Mustafa Topaloğlu, Nazlı Hacıalioğlu, Özkan Meydan, Sedat Keskin, Seren Uzun ve Yener Çevik sahne alacak. Sanatçı performanslarının ardından program, kasketliler horonu, Kuzeyin Uşakları ekibinin horon gösterisi ve sürprizli kolbastı ile devam edecek. Programın en heyecan verici kısmı ise, şampiyon futbolcularımızın kendi seçtikleri parçalar eşliğinde Zafer Yolu'ndan geçerek sahneye çıkmasıyla yaşanacak. Takımımız Şampiyonluk Kupası'nı kaldırdıktan sonra sahne şovu, Demet Akalın ve dansçılarının performansı ile devam edecek.

Havai fişek, ışık ve lazer şovlarıyla renklenecek kutlamalar, dünden bugüne Trabzonsporumuza emek vermiş pek çok değerli ismin katılımıyla şampiyonluğumuza yakışır bir coşku içinde geçecek.

Bu keyifli geceyi bekleyen tüm taraftarlarımıza küçük bir not; stadyuma gelirken telefonlarınızı şarj etmeyi unutmayın. Harika bir gece sizleri bekliyor!

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