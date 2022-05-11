Haberler Trabzonspor Kupa şöleni cumartesi

Kupa şöleni cumartesi

Trabzonspor, cumartesi günü Şenol Güneş Stadyumu’nda şampiyonluk kupasını alacak. Saat 18.00’de başlayacak etkinlikte yine çok büyük coşku yaşanacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Kupa şöleni cumartesi

Şampiyon Trabzonspor'un, kutlama ve kupa töreni biletleri bugün saat 10.00'da satışa sunulacak. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzon- spor'un, 14 Mayıs Cumartesi günü Şenol Güneş Stadyumu'nda şampiyonluk kupasını kaldıracağı belirtildi. Etkinliğin, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuların katılımıyla gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Birbirinden değerli sanatçılarımız sahne alacak olup DJ performansları, horon ve kolbastı şovları gibi geceye renk katacak gösteriler planlanmıştır. Stadyum kapıları saat 16.00'da açılacak olup etkinliklerimiz saat 18.00'den itibaren sanatçı performansları ile başlayacaktır."

EN UCUZ BİLET 350 TL

Şampiyonluk kutlamalarının biletleri bugün 10.00'da satışa sunuluyor. İlk gün sadece kom bine sahipleri bilet alabilecek. Açıklamada, bilet fiyatlarının VIP Platinum 2 bin lira, VIP Gold bin 500 lira, VIP Silver bin lira, Batı tribün 700 lira, Doğu tribün 600 lira, Fırtına tribün 450 lira ve kale arkası 350 lira olduğu bildirildi.

DİĞER
Son dakika: Burak Elmas'ın gizli transferi ortaya çıktı! Anlaşmaya varılan yıldız futbolcuya seçim engeli
Ekin Su Cülcüloğlu Manchester City’nin yıldızı Jack Grealish’in yakın markajına girdi Kerim Sabancı'yı sildi
İlk temas kuruldu! Lazio'dan bedava stoper
Palo bombası! Süper Lig devi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nwakaeme'den transfer sözleri! "Anlaşmaya yakınız"
Uğurcan'dan Kayserispor taraftarına tepki!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile masa tenisi oynadı
Bir devir sona eriyor! EA Sports'tan flaş karar
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gözbaşı: F.Bahçe Beşiktaş ve Trabzonspor... Gözbaşı: F.Bahçe Beşiktaş ve Trabzonspor... 01:18
Nwakaeme'den transfer sözleri! "Anlaşmaya yakınız" Nwakaeme'den transfer sözleri! "Anlaşmaya yakınız" 01:16
İşte Kayserispor - Trabzonspor maçının özeti İşte Kayserispor - Trabzonspor maçının özeti 01:16
Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde! Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde! 01:14
Erman Toroğlu'dan flaş penaltı yorumu! Erman Toroğlu'dan flaş penaltı yorumu! 01:15
Uğurcan'dan Kayserispor taraftarına tepki! Uğurcan'dan Kayserispor taraftarına tepki! 01:15
Daha Eski
Karaman'dan flaş final yorumu! Karaman'dan flaş final yorumu! 01:16
Abdullah Avcı: Yaşananlara üzüldüm Abdullah Avcı: Yaşananlara üzüldüm 01:16
G.Saray'da dev transfer operasyonu! 8 ayrılık 2 transfer G.Saray'da dev transfer operasyonu! 8 ayrılık 2 transfer 01:16
Fenerbahçe Safiport rahat kazandı! Fenerbahçe Safiport rahat kazandı! 01:09
Real Betis 3 golle galibiyete uzandı! Real Betis 3 golle galibiyete uzandı! 01:11
Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra... Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra... 01:11