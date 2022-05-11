Kupa şöleni cumartesi

Şampiyon Trabzonspor'un, kutlama ve kupa töreni biletleri bugün saat 10.00'da satışa sunulacak. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzon- spor'un, 14 Mayıs Cumartesi günü Şenol Güneş Stadyumu'nda şampiyonluk kupasını kaldıracağı belirtildi. Etkinliğin, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuların katılımıyla gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Birbirinden değerli sanatçılarımız sahne alacak olup DJ performansları, horon ve kolbastı şovları gibi geceye renk katacak gösteriler planlanmıştır. Stadyum kapıları saat 16.00'da açılacak olup etkinliklerimiz saat 18.00'den itibaren sanatçı performansları ile başlayacaktır."

EN UCUZ BİLET 350 TL

Şampiyonluk kutlamalarının biletleri bugün 10.00'da satışa sunuluyor. İlk gün sadece kom bine sahipleri bilet alabilecek. Açıklamada, bilet fiyatlarının VIP Platinum 2 bin lira, VIP Gold bin 500 lira, VIP Silver bin lira, Batı tribün 700 lira, Doğu tribün 600 lira, Fırtına tribün 450 lira ve kale arkası 350 lira olduğu bildirildi.