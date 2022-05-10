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KAYSERİSPOR TRABZONSPOR ŞİFRESİZ CANLI MAÇ İZLE 📺 | Kayserispor - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta?

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, sezonu iki kupa ile kapatmak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fırtına, Kayserispor'a konuk olacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 15:33 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 15:33
KAYSERİSPOR TRABZONSPOR ŞİFRESİZ CANLI MAÇ İZLE 📺 | Kayserispor - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edliyor. Peki, Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Trabzonspor maçı 10 Mayıs Salı günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

KUPA YOLCULUĞU

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra bu sevinci yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nı da 10. kez müzesine getirerek sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.
Ziraat Türkiye Kupası'na 5. Eleme Turu'nda başlayan Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bordo-mavililer, son 16 turunda ise deplasmanda A. Denizlispor'u 2-1'le geçip adını çeyrek finale yazdırdı. Bu turda da FT Antalyaspor'u 2-0 yenen Karadeniz temsilcisi, yarı finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Y. Kayserispor karşısında 1-0 galip gelen Trabzonspor, 10 Mayıs Salı günü rakibiyle rövanş mücadelesine çıkacak.
En son 2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, 27 Ocak 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde ise Medipol Başakşehir'i 2-1 yendiği müsabakada Süper Kupa'yı kazanmıştı. Bu kupa, Abdullah Avcı'nın bordo-mavili takımda kariyerinin ilk kupası olmuştu.

HEDEF ÇİFTE KUPA!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu elde eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı da Kayserispor'u eleyerek finale kalmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 defa mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.
Trabzonspor, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı kazanmıştı. Karadeniz ekibi, Galatasaray'ın 18 defa ile en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakalamıştı.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

KAYSERİSPOR:
LUNG
ONUR
HOSSEINI
ATTAMAH
CAROLE
KEMEN
CAMPANHARO
EMRAH
ABDULKADİR
THIAM
MUSTAFA

TRABZONSPOR:

UĞURCAN
DORUKHAN
AHMETCAN
HUGO
PUCHACZ
HAMSIK
BAKASETAS
ABDÜLKADIR
VISCA
DJANINY
CORNELIUS

ASpor CANLI YAYIN

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