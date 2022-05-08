Haberler Trabzonspor Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluk kutlaması için Yenikapı'da!

Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluk kutlaması için Yenikapı'da!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında evinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor rakibiyle berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etmişti. Bordo-mavili ekibin taraftarları Trabzon'daki ses getiren kutlamanın ardından bu kez de İstanbul Yenikapı miting alanında bir araya gelerek kutlama yapmak için toplandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 16:44 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 16:45
Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluk kutlaması için Yenikapı'da!

Trabzonspor 7'nci şampiyonluğunu kutluyor.

38 yıl aradan sonra Süper Lig'de bu sezonun bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaşan Trabzonspor'da taraftarlar şampiyonluğu kutlamaya devam ediyor.

Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda toplanan Bordo mavili taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutluyor.

Sanatçıların da sahne aldığı Yenikapı Etkinlik Alanı'na formasını giyerek gelen 7'den 70'e Trabzonsporlular arasında yurt dışından katılanlar, ailesi ile gelenler ve engelliler de yer aldı.

TRABZONSPORLU TARAFTARLARDAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

İstanbul Yenikapı'da şampiyonluğu kutlayan taraftarlar mutluluklarını dile getirirken, bundan sonra Trabzonspor'dan daha sıklıkla şampiyonluk beklediklerini, bunun için artık önlerinin açık olduğunu ifade ettiler.

Bordo mavi renklere gönül verenler, "Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray şampiyon olursa onlar da Trabzon'da kutlayabilir. Buyursunlar gelsinler. Hepimiz biriz, kardeşiz, biz ayrım yapmıyoruz" şeklinde konuştular.

DİĞER
Doğuma sayılı günler kala Sinem Kobal'dan karnı burnunda poz! Mini elbisesi ile Sinem Kobal'a "Maşallah" yorumları yağdı!
Oğulcan Engin'den dikkat çeken Anneler Günü fotoğrafı! Annesi Seda Sayan'ın nikahına katılmamıştı bakın sosyal medyada ne paylaştı
Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i
Terim sonrası büyük çöküş! Morutan ve Cicaldau...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ali Koç'a suç duyurusu!
Trabzonsporlu hukukçulardan Ali Koç’a suç duyurusu
BAKIRKÖY - KİRAZLI METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?
OGM Annemin Ağacı kampanyası başvurusu nasıl yapılır?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
RB Leipzig - Augsburg maçı saat kaçta? RB Leipzig - Augsburg maçı saat kaçta? 16:29
İstanbul'da bordo-mavili kutlama! İstanbul'da bordo-mavili kutlama! 16:29
Bayern Münih - Stuttgart maçı saat kaçta? Bayern Münih - Stuttgart maçı saat kaçta? 16:22
Schalke taraftarları çimleri söküp internetten sattı Schalke taraftarları çimleri söküp internetten sattı 16:15
E. Frankfurt - M'gladbach maçı saat kaçta? E. Frankfurt - M'gladbach maçı saat kaçta? 16:00
Cimbom'da Mohamed Mostafa krizi! Ayrılık... Cimbom'da Mohamed Mostafa krizi! Ayrılık... 15:14
Daha Eski
Salernitana - Cagliari maçı saat kaçta? Salernitana - Cagliari maçı saat kaçta? 14:56
Inaki Pena yeniden takıma katıldı! Inaki Pena yeniden takıma katıldı! 14:54
Beşiktaş - F.Bahçe derbisi ne zaman? Beşiktaş - F.Bahçe derbisi ne zaman? 14:35
Venezia - Bologna maçı saat kaçta? Venezia - Bologna maçı saat kaçta? 14:25
Aslan'da Demirspor mesaisi başladı! Aslan'da Demirspor mesaisi başladı! 14:23
İpek Öz İsveç'te şampiyon oldu! İpek Öz İsveç'te şampiyon oldu! 14:15