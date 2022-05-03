Trabzonspor'un yıldızı Denswil'den şampiyonluk ve transfer sözleri

" Amerika 'dan bile tebrik mesajı aldım. Ayrıca Fransa 'dan ve Hollanda 'dan birçok mesaj geldi. Lahey ve Rotterdam 'daki kutlama görüntülerini gördüm, bu Türkiye 'deki "Bize her yer Trabzon' söyleminden geliyor."

"BİZDEN NEFRET EDİYORLAR"

"Gittiğimiz her yerde, insanlar Trabzon'dan nefret ediyor" diyen Denswil, "Biz gerçekten, Türkiye'nin Napoli'siyiz. Bu şampiyonluk her şeyi daha fazla güzelleştiriyor. Bu nefret bize daha da motivasyon sağladı" değerlendirmesini yaptı.



