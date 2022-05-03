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Trabzonspor'un yıldızı Denswil'den şampiyonluk ve transfer sözleri

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, ligin bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavililerin Bologna'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Denswil de şampiyonluk sonrası Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. İşte Denswil'in öne çıkan açıklamaları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 17:58 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 18:18
Trabzonspor'un yıldızı Denswil'den şampiyonluk ve transfer sözleri

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Trabzonspor'un yıldızı Denswil'den şampiyonluk ve transfer sözleri

Bordo-mavili takımda forma giyen Stefano Denswil, şampiyonluğun ardından Hollanda basınına samimi açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un yıldızı Denswil'den şampiyonluk ve transfer sözleri

İŞTE DENSWIL'İN AÇIKLAMALARI:

Şampiyonluk kutlamaları için "Tam bir çılgınlıktı" sözlerini kullanan 28 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor maçında taraftarların sahaya erken girmesi için ise, "Taraftarlar sahaya yarım dakika erken girdi, buna ne sebep oldu, bilmiyorum. Neyse ki hakem ve rakip bu duruma tepki gösterip içeriye gitmedi ve saha boşaldığında maç yeniden başladı" dedi.

Trabzonspor'un yıldızı Denswil'den şampiyonluk ve transfer sözleri

Antalyaspor maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan ve son düdükle birlikte büyük bir sevinç yaşadığı hatırlatılan Hollandalı futbolcu, "Böyle bir durumda sakatlığı unutuyorsunuz" açıklamasını yaptı.

Trabzonspor'un yıldızı Denswil'den şampiyonluk ve transfer sözleri

"DURUM BİRAZ KONTROLDEN ÇIKTI"

Denswil, "Bir taraftar formamı çıkardı, diğeri ise şortumu istedi. Neredeyse bir kavgaya dönüşüyordu. Bunu anlıyorum, çünkü 38 yıldır bunu hayal ediyorlar. Ama durum biraz kontrolden çıktı" değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un yıldızı Denswil'den şampiyonluk ve transfer sözleri

Maç sonunda bazı taraftarların kalp krizi geçirdiğini gördüğünü söyleyen Denswil, "Böyle bir şeyi görmek elbette güzel değil, umarım onların durumu iyidir" diye konuştu.

Trabzonspor'un yıldızı Denswil'den şampiyonluk ve transfer sözleri

Ailesiyle birlikte evde küçük parti yapıp kutlama yaptıklarını söyleyen savunma oyuncusu, "Kulüp, kalabalıklar ve bizimle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar nedeniyle şehre gitmememizi söyledi" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un yıldızı Denswil'den şampiyonluk ve transfer sözleri

"BİZE HER YER TRABZON"

"Amerika'dan bile tebrik mesajı aldım. Ayrıca Fransa'dan ve Hollanda'dan birçok mesaj geldi. Lahey ve Rotterdam'daki kutlama görüntülerini gördüm, bu Türkiye'deki "Bize her yer Trabzon' söyleminden geliyor."

Trabzonspor'un yıldızı Denswil'den şampiyonluk ve transfer sözleri

"BİZDEN NEFRET EDİYORLAR"

"Gittiğimiz her yerde, insanlar Trabzon'dan nefret ediyor" diyen Denswil, "Biz gerçekten, Türkiye'nin Napoli'siyiz. Bu şampiyonluk her şeyi daha fazla güzelleştiriyor. Bu nefret bize daha da motivasyon sağladı" değerlendirmesini yaptı.


Trabzonspor'un yıldızı Denswil'den şampiyonluk ve transfer sözleri

"SADECE SAHAYA ÇIKMASI GEREKİYOR"

Napoli benzetmesinin ardından Napoli'de Diego Maradona'nın olduğu ve Trabzonspor'da ise Marek Hamsik'in oynadığını söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Marek Hamsik, Marek Hamsik'tir. Herkes onu tanıyor. Sadece sahaya çıkması gerekiyor ve tüm stadyum çılgına dönüyor" sözlerini kullandı.

Trabzonspor'un yıldızı Denswil'den şampiyonluk ve transfer sözleri

Daha önce Ajax'ta ve Belçika'da Club Brugge ile şampiyonluk yaşadığı hatırlatılan ve bir sonraki şampiyonluğunun hangi takımda olacağı sorulan Denswil, "Keşke geleceği görebilseydim (Gülerek)" dedi.

Trabzonspor'un yıldızı Denswil'den şampiyonluk ve transfer sözleri

TRANSFER SÖZLERİ

Bologna ile bir yıl daha sözleşmesi olduğu sorulan başarılı futbolcu, son olarak, "Trabzonspor'a transferim iyi sonuç verdi. Bundan sonrasını Tanrı'ya ve menajerime bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

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