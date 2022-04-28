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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan tarihi şampiyonluk hamlesi! Eyfel Kulesi...

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, kutlamaları ülke dışına taşıyacak. Paris'te bulunan dünyaca ünlü Eyfel Kulesi, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bordo-mavri renklerle donatılacak... Organizasyon, Başakşehir maçı sonrası yapılacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan tarihi şampiyonluk hamlesi! Eyfel Kulesi...

Cumartesi günü şampiyonluk maçına çıkacak olan Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi. Fransa'nın simge eserlerinden olan Eyfel Kulesi'nin Bordo-Mavi renklerde yansıtılması için girişimler başlatıldı. Takvim'in haberine göre; Başakşehir maçının ardından organizasyonun gerçekleştirileceği öğrenildi. Trabzonspor taraftarları dünyanın her bir noktasında şampiyonluğu kutlamak için harekete geçti. Trabzonspor USA derneği de, Amerika New York'ta şampiyonluğu kutlamak için gerekli tüm izinleri aldı. Trabzonspor taraftarları Antalyaspor ile oynanan maçı New York'ta birlikte izleyip hemen ertesinde şampiyonluğu kutlamayı hedefliyor.

DEV EKRANLAR KURULACAK

Öte yandan Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynayacağı maç için şehre il dışından en az 200 bin civarında insanın gelmesi bekleniyor. Bu nedenle maça bilet bulma imkanı olmayan Trabzonspor taraftarları, stadyum etrafına dev ekran kurulmasını talep etmişti. Kulüple bağlantılı olarak Ortahisar Belediyesi'nin yaptığı girişimler sonucunda yayıncı kuruluşla da anlaşarak, stadyum dışına ve Ortahisar Belediye binası önüne iki dev ekran kurulması konusunda anlaşma sağlandı.

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