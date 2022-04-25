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Bu sadece bir şampiyonluk değil

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'u kutladı. Bordo- mavililerin soyunma odasından paylaştığı sevinç fotoğrafını alıntı yapan Yusuf, "Bu sadece bir şampiyonluk değil, bu bir şehrin hayallerinin gerçekleşmesi, umudunu hiçbir zaman yitirmeyenlerin, hep çalışanların hikayesi, artık geri sayım zamanı" paylaşımını yaptı. Okay Yokuşlu ve Slovak futbolcu Jan Durica'dan da tebrik mesajları geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Bu sadece bir şampiyonluk değil
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'u kutladı. Bordo- mavililerin soyunma odasından paylaştığı sevinç fotoğrafını alıntı yapan Yusuf, "Bu sadece bir şampiyonluk değil, bu bir şehrin hayallerinin gerçekleşmesi, umudunu hiçbir zaman yitirmeyenlerin, hep çalışanların hikayesi, artık geri sayım zamanı" paylaşımını yaptı. Okay Yokuşlu ve Slovak futbolcu Jan Durica'dan da tebrik mesajları geldi.
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