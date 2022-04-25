Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'u kutladı. Bordo- mavililerin soyunma odasından paylaştığı sevinç fotoğrafını alıntı yapan Yusuf, "Bu sadece bir şampiyonluk değil, bu bir şehrin hayallerinin gerçekleşmesi, umudunu hiçbir zaman yitirmeyenlerin, hep çalışanların hikayesi, artık geri sayım zamanı" paylaşımını yaptı. Okay Yokuşlu ve Slovak futbolcu Jan Durica'dan da tebrik mesajları geldi.
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'u kutladı. Bordo- mavililerin soyunma odasından paylaştığı sevinç fotoğrafını alıntı yapan Yusuf, "Bu sadece bir şampiyonluk değil, bu bir şehrin hayallerinin gerçekleşmesi, umudunu hiçbir zaman yitirmeyenlerin, hep çalışanların hikayesi, artık geri sayım zamanı" paylaşımını yaptı. Okay Yokuşlu ve Slovak futbolcu Jan Durica'dan da tebrik mesajları geldi.