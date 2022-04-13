Stefano Denswil Türkçe öğreniyor!

Trabzonspor 'un savunmadaki başarılı ismi Stefano Denswil, sosyal medya hesabından Türkçe öğrenirken çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "Öğrenmeyi asla bırakma çünkü hayat öğretmeyi asla bırakmaz" ifadelerini kullandı.
Denswil'in paylaştığı fotografın arka plandaki panoda yer alan Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları da dikkat çekti.
61 Saat'in haberine göre, ülkemizde yıllarca top koşturup Türkçe öğrenme gayreti göstermeyen yabancı oyuncuların aksine, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen başarılı futbolcunun Türkçe öğrenmeye çalışması kısa sürede büyük beğeni aldı.