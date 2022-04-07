Ali Sürmen: Yargı el atmalı

"2 yıl önce biz bunları söyledik, Nihat Özdemir'i uyardık, ceza aldık" diyen Ali Sürmen, "Trabzon Barosu bu isimlerle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu, takipsizlik kararı verildi. Şimdi bakıyoruz, o isimler baş aktör olarak Göksel Gümüşdağ ve arkadaşları olarak geçiyor. O gün söylediklerimizi bugün Özdemir söylüyor" diye konuştu. Sürmen, görevden alınan hakemlerin geri dönmesi sonrası ortaya atılan 'ligde şaibe' olduğu iddiaları için de, "MHK kararları aldığı zaman en yakın takımlarla aramızda 18-20 puan fark vardı. Trabzon'un şampiyonluğunun resmen tescillenmese de fiilen tescillendiği dönemde alınmış bir karar. MHK'den bazı isimler, 'Alttan gelenleri yetiştirmek için böyle yaptık.' diyor. Kendi iç sorunu, Trabzon'u bağlamaz" yorumunu yaptı.



LiGi TESCiL ETMEMEK KiMSENiN HADDiNE DEĞiL

Basın mensuplarına verdiği iftarda konuşan Ali Sürmen, bazı kulüplerin ligin tescil edilmemesine yönelik talepleri için, "Pandemi döneminde de aynı cümleleri kuruyorlardı. Ne zaman Başakşehir öne geçti, küme düşmeyi de kaldırıp ligi tescil ettiler... Trabzonspor'un başarısını örnek alacağına, düşmanlık yaparak aslında kendi acizliklerini ortaya koyuyorlar. Ligin tescil edilmemesi kimsenin haddine değildir. Aklının ucundan da geçmemelidir" ifadelerini kullandı.