Geçen yılı yakaladı

Karadeniz devi, ligde 31 hafta sonunda 21 galibiyet, 8 beraberlik, 2 yenilgiyle geçen sezonu 31. haftada yakalamayı bildi.

EVİNDE KAYBETMEDİ

Bu sezon evinde kaybetmeyen Trabzonspor, 16 karşılaşmada 11 galibiyet aldı, 5 kez de rakipleri ile berabere kaldı. Geçen sezonun 29. haftasındaki Alanya yenilgisinden sonra Fırtına 22 iç saha maçında 15 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

MUTLU SON KESİN

Trabzonspor'da başkan başdanışmanı olan bordo-mavili takımın efsane oyuncusu Ali Kemal Denizci, kesin şampiyon olduklarını söyledi. Denizci, "Bu yıl zaten şampiyon olduk da bugün mü, yarın mı? Erken nasıl olur, onun peşindeyiz" diye konuştu.

REKORA DOĞRU

Fırtına, kulüp tarihinin en yüksek forma satış rakamı olan 190 bin adedi bu yıl geçmekte kararlı. Şu ana kadar satılan forma sayısının 170 bin civarında olduğu öğrenilirken, Süper Lig'in bitimine kadar olan süreçte bu rakamın geçilmesi hedefleniyor.