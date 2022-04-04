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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor geçen sezonki puanını bu sezon 31. haftada yakaladı!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, son olarak sahasında ağırladığı Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavili takım 31. hafta itibarıyla 71 puana ulaşarak geçen sezonki puanını yakalamış oldu. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 10:10
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor geçen sezonki puanını bu sezon 31. haftada yakaladı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan lider Trabzonspor, 71 puana yükselerek geçen sezonki puanını yakaladı. Geçen sezon 40 lig maçında 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyet elde ederek Avrupa Kupaları'na katılma hakkı elde eden bordo-mavililer, bu sezon 31 haftada aynı puana ulaştı.

Karadeniz ekibi, ligde 31 hafta sonunda 21 galibiyet, 8 beraberlik, 2 yenilgiyle geçen sezondan 9 maç eksiğine rağmen aynı puanı topladı. Trabzonspor, ligin son 7 haftasına en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 13 puan önünde de girmeyi başardı.

SAHASINDA YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Trabzonspor, Beşiktaş beraberliği ile sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü. Bu sezon kendi evinde hiç mağlup olmayan bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasının ardından oynadığı 22 karşılaşmada 15 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

ÜÇ BÜYÜKLERE KARŞI YENİLGİSİZ KAPADI

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında bu sezonu yenilgi yaşamadı. Bordo-mavililer, söz konusu rakipler önünde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, bu sezon gibi 3 galibiyet, 3 beraberlik aldığı 2019-2020 sezonunun ardından üç büyük rakibine karşı sezonu yenilgisiz tamamlamış olacak.


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