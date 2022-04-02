Haberler Trabzonspor Koreografisi beğenildi

Koreografisi beğenildi

2 NisanOtizm Farkındalık Günü"nde Trabzon Ortahisar İlçesi Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Trabzonspor temalı Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, öğrencilerin Trabzonspor Bayrağına el basma, Trabzonspor harf koreografisi çalışması beğeni topladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Koreografisi beğenildi
2 NisanOtizm Farkındalık Günü"nde Trabzon Ortahisar İlçesi Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Trabzonspor temalı Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, öğrencilerin Trabzonspor Bayrağına el basma, Trabzonspor harf koreografisi çalışması beğeni topladı.
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