Koreografisi beğenildi

2 NisanOtizm Farkındalık Günü"nde Trabzon Ortahisar İlçesi Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Trabzonspor temalı Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, öğrencilerin Trabzonspor Bayrağına el basma, Trabzonspor harf koreografisi çalışması beğeni topladı.
2 NisanOtizm Farkındalık Günü"nde Trabzon Ortahisar İlçesi Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Trabzonspor temalı Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, öğrencilerin Trabzonspor Bayrağına el basma, Trabzonspor harf koreografisi çalışması beğeni topladı.