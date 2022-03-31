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TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? | Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

Trabzonspor Beşiktaş maçı için geri sayım devam ediyor. 70 puan ile liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor ile ligi üst sıralarda tamamlamak isteyen Beşiktaş mücade etmeye hazırlanırken; her iki takımın taraftarını da oldukça çekişmeli bir karşılaşma bekliyor. Futbolseverler 'Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor ile Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir, hangi kanalda?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken detaylar haberimizde...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 10:31
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? | Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacak TS-BJK maçının hazırlıkları sürüyor. Futbolseverler dev müsabakanın detaylarını araştırmaya devam ederken Trabzonspor Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri ve yayın saati merak ediliyor. Beşiktaş'ı sahasında misafir edecek Trabzonspor, 134. kez Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar Beşiktaş, rakibi olan Trabzonspor karşısında 54 kez galibiyet elde ederken; Trabzonspor ise Beşiktaş ile olan karşılaşmalarından 46 kez galibiyetle ayrıldı. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 31. haftasında gerçekleşecek Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak ve maçı canlı izlemek isteyenler için müsabaka Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Denswil, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius
BEŞİKTAŞ: Ersin, Vida, Welinton, Rıdvan, Rosier, Souza, Can, Teixeira, Larin, N'Koudou, Batshuayi

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