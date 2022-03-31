TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? | Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacak TS-BJK maçının hazırlıkları sürüyor. Futbolseverler dev müsabakanın detaylarını araştırmaya devam ederken Trabzonspor Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri ve yayın saati merak ediliyor. Beşiktaş'ı sahasında misafir edecek Trabzonspor, 134. kez Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar Beşiktaş, rakibi olan Trabzonspor karşısında 54 kez galibiyet elde ederken; Trabzonspor ise Beşiktaş ile olan karşılaşmalarından 46 kez galibiyetle ayrıldı. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 31. haftasında gerçekleşecek Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak ve maçı canlı izlemek isteyenler için müsabaka Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Denswil, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

BEŞİKTAŞ: Ersin, Vida, Welinton, Rıdvan, Rosier, Souza, Can, Teixeira, Larin, N'Koudou, Batshuayi