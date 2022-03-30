Trabzonspor tarih yazıyor!

Lider Trabzonspor, Avrupa'nın da zirvesinde. Tam 22 haftadır zirvede yer alan Karadeniz devi, Avrupa'nın 11 ligi baz alındığında en çok puan farkı (15) atan takım. PSG, Bayern ve Real'i sollayan bordo-mavililer tarih yazıyor. Bordo-mavililer, 9 puan daha alırsa şampiyon olacak.
Süper Lig tarihinde 30. haftalar itibarıyla en yüksek puan farkıyla zirvede bulunan Trabzonspor, Avrupa'nın da tartışmasız lideri! Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde kırılmadık rekor bırakmayarak şampiyonluğa koşan bordo-mavililer, Avrupa'nın 11 önemli ligi arasında hemen arkasındaki rakibine en çok puan farkı atan takım durumunda. Trabzonspor'u bu alanda Fransa Ligue 1'den PSG takip ediyor. 65 puandaki Paris devi, Marsilya'nın 12 puan önünde bulunuyor. Üçüncü sırada ise Yunanistan'dan Olympiakos var. Kırmızı-beyazlı takım 69 puanda ve onların hemen arkasındaki ikinci PAOK'un da 59 puanı var.
CAMİA GERI SAYIMA GEÇMIŞ DURUMDA
Bu sezon rakamları alt üst eden ve tüm rakiplerine karşı eşi benzeri görülmemiş fark yapan Trabzonspor'un önünde 8 maç ve alınabilecek 24 puan daha var. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencilerinin hedefi tarihin en erken şampiyonluğunu elde etmek. Önümüzdeki 3 haftada Beşiktaş, Gaziantep FK (D), Fatih Karagümrük oynayacak Fırtına, 3'te 3 yaparsa bunu başarma şansına sahip... Bordomavililer kalan 8 haftada 9 puan toplaması halinde ikili averajda kendisinden altta yer alan tüm takımların önünde yer aldığı için şampiyonluğunu ilan edecek.