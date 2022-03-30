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Trabzonspor haberleri | Liste başı Kaan Ayhan!

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor'da yönetim, 27 yaşındaki stoper için şartları sonuna kadar zorlama kararı aldı. Milli savunmacının Sassuolo ile sözleşmesi 2024’te sona erecek. Yönetim, bu transferde maddi şartlarını sonuna kadar zorlayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 07:00
Trabzonspor haberleri | Liste başı Kaan Ayhan!

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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda yaz transferi için şimdiden düğmeye basıldı. Bordo-mavililerde öncelikli transfer bölgelerinden bir tanesi sağ stoper olacak.

Sol stoperde Hugo ve 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan ile yeni sezonda devam edecek olan Karadeniz devi kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Denswil'i de takımda tutmak istiyor.

Sağ stoper için ise gündeme yine tanıdık bir isim geldi: Kaan Ayhan... Devre arasında alınması için çaba sarf edilen ancak Sassuolo'nun 8 milyon euro'da ısrar etmesi üzerine transferi gerçekleşmeyen milli futbolcu için sezon sonu tekrar hamle yapılacak.

Yönetim, bu transferde maddi şartlarını sonuna kadar zorlayacak.

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