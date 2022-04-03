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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Beşiktaş maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım teknik direktörü Abdullah Avcı, 1-1 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, "Şampiyonluğa çok yakınız, sadece resmileşmesini bekliyoruz. Ramazan bayramında çifte bayram kutlayacağız inşallah. Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasınlar." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 22:56 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 23:05
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Beşiktaş maçını değerlendirdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Geçen sezonun şampiyonu ve geniş kadrosu olan bir takım vardı karşımızda. Hoca değişimi vardı. Bu maçın zorluklarını biliyorduk. Beşiktaş hiç 3'lü oynamadığı için analizine iyi çalışamadık.

Büyük takımlara yakışır bir mücadele izledik bugün.

Şampiyonluğa çok yakınız, sadece resmileşmesini bekliyoruz. Ramazan bayramında çifte bayram kutlayacağız inşallah. Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasınlar.

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