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Nwakaeme rekor peşinde

11 golü bulunan Nwakaeme, 1 kez daha fileleri sarsması halinde Türkiye kariyerinde en skorer sezonuna ulaşacak. 33 yaşındaki sol kanat, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu olurken, attığı goller ve ortaya koyduğu performansla önemli katkılar sağladı. İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-19 başında 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nijeryalı, 4 sezonda 137 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 44 kez havalandırırken gol paslarıyla da takımına önemli katkı yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Nwakaeme rekor peşinde
11 golü bulunan Nwakaeme, 1 kez daha fileleri sarsması halinde Türkiye kariyerinde en skorer sezonuna ulaşacak. 33 yaşındaki sol kanat, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu olurken, attığı goller ve ortaya koyduğu performansla önemli katkılar sağladı. İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-19 başında 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nijeryalı, 4 sezonda 137 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 44 kez havalandırırken gol paslarıyla da takımına önemli katkı yaptı.
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