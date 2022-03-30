Nwakaeme rekor peşinde

11 golü bulunan Nwakaeme, 1 kez daha fileleri sarsması halinde Türkiye kariyerinde en skorer sezonuna ulaşacak. 33 yaşındaki sol kanat, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu olurken, attığı goller ve ortaya koyduğu performansla önemli katkılar sağladı. İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-19 başında 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nijeryalı, 4 sezonda 137 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 44 kez havalandırırken gol paslarıyla da takımına önemli katkı yaptı.
11 golü bulunan Nwakaeme, 1 kez daha fileleri sarsması halinde Türkiye kariyerinde en skorer sezonuna ulaşacak. 33 yaşındaki sol kanat, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu olurken, attığı goller ve ortaya koyduğu performansla önemli katkılar sağladı. İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-19 başında 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nijeryalı, 4 sezonda 137 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 44 kez havalandırırken gol paslarıyla da takımına önemli katkı yaptı.