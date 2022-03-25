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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Almanlardan Puchacz müjdesi!

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Puchacz'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, Polonyalı futbolcu için Alman Kulubü Union Berlin ile temasa geçti. Alman ekibinden olumlu yanıt geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 07:00
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Almanlardan Puchacz müjdesi!

Trabzonspor, Union Berlin'den Puchacz'ı devre arasında kiralamıştı. Alman kulübü, Puchacz için bir açıklama yaparak, Polonyalı sol bekin yeniden kiralanabileceğini duyurdu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Almanlardan Puchacz müjdesi!

Union Berlin Sportif Direktörü Oliver Ruhnert, konu ile ilgili "Giebelmann ve Oczipka kalırsa, Puchacz da dönerse takımda 3 sol bek olacak. Bu çok fazla olabilir" dedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Almanlardan Puchacz müjdesi!

Trabzonspor'un, 23 yaşındaki sol bekle yola devam edebileceği vurgulandı.

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