TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Almanlardan Puchacz müjdesi!

Trabzonspor , Union Berlin 'den Puchacz'ı devre arasında kiralamıştı. Alman kulübü, Puchacz için bir açıklama yaparak, Polonyalı sol bekin yeniden kiralanabileceğini duyurdu.

Union Berlin Sportif Direktörü Oliver Ruhnert, konu ile ilgili "Giebelmann ve Oczipka kalırsa, Puchacz da dönerse takımda 3 sol bek olacak. Bu çok fazla olabilir" dedi.



