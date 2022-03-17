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Uğurcan Çakır 1 numara!

Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, yüzde 82’lik (129’da 106) müthiş kurtarış yüzdesiyle Avrupa’nın 5 büyük liginin zirvesinde.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 06:50
Uğurcan Çakır 1 numara!

Trabzonspor ve A Milli Futbol Takımı'nın kalesini koruyan Uğurcan Çakır, performansıyla göz kamaştırıyor. 25 yaşındaki file bekçisi bu sezon bordo-mavili takımın kalesine gelen 129 isabetli şutun 106'sında gole izin vermedi. Yüzde 82'lik kurtarış oranı elde eden Çakır, Avrupa'da zirveye çıktı. Comparisonator verilerine göre; Süper Lig'deki kaleciler arasında ilk sırada bulunan kaptanı, Avrupa'nın 5 büyük liginde de geçen yok. Nice'in Arjantinli kalecisi Walter Benitez de aynı kurtarış oranına (Yüzde 82) sahip. Ancak Uğurcan 106 kurtarış yaparken, Benitez ise 93 kurtarış yaptı.

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