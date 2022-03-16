İşte Trabzonspor'un şampiyonluk formulü

Trabzonspor'da bu başarılı tablonun ortaya çıkmasında iki ismin bir araya gelmesi etkili oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, 2018'in Nisan ayında göreve başladı. 1440 gündür görevde bulunan Ağaoğlu, bugüne kadar 5 teknik adamla çalıştı: Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir, Newton ve Abdullah Avcı. Bu dönemde Çalımbay 1.81, Karaman 1.74, Çimşir 2.05, Newton 1.22 ve Avcı 2.17 puan ortalaması elde etti.



DİSİPLİNDEN HİÇ TAVİZ VERMEDİ

Başkan Ağaoğlu, Nisan 2018'de geldiğinde takımın başında Rıza Çalımbay vardı. Elinde 45-50 milyon euro gibi pahalı sayılabilecek oyuncu kadrosu bulunduran Fırtına, transfer politikasını sürdürülebilir ekonomik çerçevede belirledi. Sportif başarı ve sürdürülebilir ekonomik yapı, doğru planlamaların eseri oldu.



ABDULLAH AVCI'NIN DOKUNUŞU

20 Nisan 2020 tarihinde göreve gelen Abdullah Avcı, nokta takviyelere yöneldi. Deneyimli teknik adam herkese örnek bir transfer dönemi geçirdi. Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny ve Bakasetas gibi sorun çözücü oyunculara önce Gervinho, Hamsik, Siopis, Dorukhan ve Cornelius eklendi. Daha sonra ise Visca geldi. Başarılı hocanın takviyeleri gelir gelmez takıma katkı sağladı ve hiç adaptasyon sorunu yaşamadı.