TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Göztepe maçını değerlendirdi

Trabzonspor'un ilk yarıda sergileyemediği oyunun özeti biraz burada gizli. Dönüşüm ve hatalardan öğrenme, bir kez daha kendini gösterdi göstermesine ama bu dönüşüm ve öğrenme kulübeden bazı oyunculara da sirayet etmeli. Trabzonspor aynı zamanda bir okul çünkü. Öğrenenlerin ve öğretenlerin okulu.

Ne öğreniyor Trabzonspor? Hatalarını, hatalarından ders almayı, sakin ve sabırlı kalmayı, sabrını ve sakinliğini delice su değirmenlerinde öğütmeyip, kendini o sulara bırakmasını biliyor. Djaniny bir değirmenci sakinliğinde görünse de gerçekte delice bir su gibi. Rakiplerinin arasından esnekliğiyle geçerken zihinlerde berrak bir iz bırakıyor.