Abdullah Avcı Trabzonspor - Göztepe maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın o sözleri;

Öncelikle taraftara yine teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Umarım böyle devam eder. Bugün en fazla direkt oynayan, kenar ortaları en fazla yapan takımdık. İlk yarı çok iyi değildik ama ikinci yarı oyunu toparladık.

Çabuk kayıplar yapınca bazı sıkıntılar yaşadık. 2-2'yle içeriye girdik. Orta sahaya daha tepkili bir oyuncu aldık. Dorukhan çok iyi oynadı. Değişiklikler sonucunda da doğru tepkiyi aldık.

900 dakikamız vardı. 810 dakikaya düştü. Ne zaman şampiyon olacağımızı bilmiyorum. Her hafta maç kazanmak için teknik, akıl, mücadele ve alın teri. Bunların hepsini yaptıktan sonra kendimizi iyi hissediyoruz. Bütün kupalara talibiz ama daha şampiyon olmadık. Resmileşmiş bir şey yok. Kazanarak devam etmek istiyoruz.

Türk futbol tarihinin en erken şampiyonu olmak istiyoruz.