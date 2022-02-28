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Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Antalyaspor

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Trabzonspor, Antalyaspor'u Ziraat Türkiye Kupası'nda kendi evinde konuk edecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 11:11
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Antalyaspor

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Ligde 66 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 17 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da rakibini yenerek yoluna devam etmek istiyor. Trabzonspor'da Hamsik ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor.

TEK YENİLGİ ANTALYASPOR'A

Trabzonspor, bu sezon ligde tek yenilgisini Fraport TAV Antalyaspor karşısında yaşadı. Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyeti olan Karadeniz ekibi, bu yenilgisini 2-1'lik sonuçla deplasmanda Antalyaspor önünde aldı.

KUPADA 3. MAÇI

Trabzonspor, bu sezon kupada 3. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Beypiliç Boluspor'u 1-0, son 16 turunda deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.


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