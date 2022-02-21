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Trabzonspor 3 yıldız antrenmanda yer almadı!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililerde tedavileri süren Hamsik, Abdulkadir Ömür, Denswil çalışmada yer almazken, Trondsen ve İsmail Köybaşı ise takımdan ayrı çalıştı. Hamsik, Abdulkadir Ömür, Denswil çalışmada yer almazken, Trondsen ve İsmail Köybaşı ise takımdan ayrı çalıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 15:36
Trabzonspor 3 yıldız antrenmanda yer almadı!

Spor Toto Süper Lig'de, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek haftayı moralli kapatan Trabzonspor, sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına neşeli başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2, rondo ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor'da, tedavileri süren Hamsik, Abdulkadir Ömür, Denswil çalışmada yer almazken, Trondsen ve İsmail Köybaşı ise takımdan ayrı çalıştı.

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