Haberler Trabzonspor Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Belki de sezonun en kritik maçında gözler Akyazı'da olacak. Lider Trabzonspor, en yakın takipçisi Konyaspor'u ağırlıyor. Maç öncesinde bordo mavililer maç fazlasıyla rakibinin 9 puan önünde yer alıyor. İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıkacağı karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un 11'i belli oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 17:37 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 18:03
Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Belki de sezonun en kritik maçında gözler Akyazı'da olacak.

Lider Trabzonspor, en yakın takipçisi Konyaspor'u ağırlıyor. Maç öncesinde bordo mavililer maç fazlasıyla rakibinin 9 puan önünde yer alıyor.

İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıkacağı karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Bytyqi, Michalak, Hassan.

📆TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?📺

Trabzonspor'un sahasında Konyaspor'u ağırlayacağı maç bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

📌EVİNDE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, sahasında 18 maçtır kaybetmiyor. Taraftarı önünde son yenilgisini 8 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lik skorla alan bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından evinde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

DİĞER
Son dakika: Barıştılar mı? Alişan ile Buse Varol çiftinden birlikte ilk kare geldi! Oğulları Burak'ın doğum gününde aile pozu verdiler!
Serdar Ortaç 'evim vasiyetimdir kayda geçsin' dedi açıkladı! Borçlarını sıfırlayan Serdar'ın serveti bakın ne kadarmış...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor