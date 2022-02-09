Trabzonspor'da hedef çifte kupa! İşte Abdullah Avcı'nın Denizlispor maçı 11'i

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'a konuk olacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Kupaya 5. turdan katılan Trabzonspor, Beypiliç Boluspor'u 1-0'lık sonuçla geçerek son 16 turuna yükselmişti. Bu sezon ligde şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer, rakibini eleyerek kupada adını bir üst tura yazdırmanın mücadelesini verecek.

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

DENİZLİSPOR - Stachowiak, Schwechlen, Gökhan, Emre, Muhammet, Djedje, Mustafa, Bünyamin, İlhan, Muhammed, ömer

TRABZONSPOR - Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Enis



Tek eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında kazanan taraf çeyrek finale adını yazdıracak. Karşılaşmanın 90 dakikasının berabere bitmesi durumunda 15'er dakikalık iki devreli uzatma anlarına geçilecek. Uzatmada da eşitlik bozulmazsa turu geçen taraf seri penaltı atışları sonunda belli olacak.



En son 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı alan bordo-mavililer 27 Ocak 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde de Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Kupa'yı kaldırmıştı. Bu kupa, Abdullah Avcı'nın kariyerinin ilk kupası olmuştu.

9 KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Bordo-mavililer, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaştı. Trabzonspor, 1976-77, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95,

2002-03, 2003-04, 2009-10 ve 2019-20'da kupayı aldı. Karadeniz ekibi, Galatasaray'ın 18 defa ile en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakalamıştı.



DENIZLISPOR TERS GELIYOR

Denizlispor, bordo-mavililere ters geliyor. Geçen sezon Süper Lig'e veda eden yeşil-siyahlılar ile Fırtına, 2019-20 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yine karşı karşıya gelmişti. Trabzon'da oynanan maçı 2-0 kazanan Trabzonspor, deplasmanda 90 dakika sonunda rakibine 2-0 mağlup olmuş ve penaltılarda 4-2 ile kazanmıştı. Aynı sezon ligde Denizlispor, bordo-mavili takımı her iki maçta da 2-1 yenmişti.