İngilizlerden flaş Trabzonspor analizi! "Durdurulamaz..."

Süper Lig'de bu sezon hasret kaldığı şampiyonluğa oldukça yakın olan Trabzonspor, gösterdiği performansla Avrupa basınında da gündem olmaya devam ediyor. İşte İngiliz The Analyst'te yer alan Trabzonspor raporu...
Süper Lig'de bu sezon hasret kaldığı şampiyonluğa oldukça yakın olan Trabzonspor, gösterdiği performansla Avrupa basınında da gündem olmaya devam ediyor. İşte İngiliz The Analyst'te yer alan Trabzonspor raporu...
"4. ŞAMPİYON"
"Avrupa'nın çoğunluğu gibi, Türkiye'nin futbol hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı, ancak profesyonel bir ligin resmi başlangıcı 1959 yılında oldu. 2021-22'den önceki 63 sezonda, Türk futbolunun sadece altı kazananı oldu. İlk 17 sezonun ise sadece üç kazananı vardı. 'Fenerbahçe (8), Galatasaray (6) ve Beşiktaş (3)'."
1974-75'e kadar Trabzonspor Türkiye'nin en büyük ligine girdi, ancak ertesi sezon ilk şampiyonluklarını kazanarak Türkiye'nin en üst düzey dördüncü lig şampiyonu olmayı başardılar. İlk şampiyonluklarının ardından, en son 1983-84'te olmak üzere 1970'lerde ve 80'lerde beş şampiyonluk daha kazandılar. Daha sonra, Bursaspor'un 2009-10 galibiyetiyle Türkiye'de yeni bir lig şampiyonu çıktı. Ligi kazanan altıncı farklı takım 2019-20'de İstanbul Başakşehir oldu."
"TRABZONSPOR'UN 27 PUAN GERİSİNDE..."
"Türkiye Süper Lig'deki 63 şampiyonun 57'si "üç büyük"ten biri (%90) olurken, liderliği Galatasaray (22 şampiyonluk), ardından Fenerbahçe (19) ve Beşiktaş (16) takip ediyor.
Bu giriş size Türkiye'nin en büyük üç kulübünün önemini anlamanız için yeterli bir genel bakış sunacaktır, ancak 2021-22 örneğinde bu üçünden hiçbiri şampiyonluk için iddialı değil. Trabzonspor ikinci sıradaki Konyaspor'a karşı dokuz puan önde gidiyor, ancak 'üç büyük' hepsi mevcut haliyle Avrupa eleme noktalarının dışında kalıyor. Bunlardan en endişe verici olanı 15. sırada yer alan ve kendilerini 27 puan geride bulan Galatasaray."
"EN BAŞARILI 2. SEZON"
"Bir galibiyet için üç puana dayalı olarak, Trabszonspor'un 23 maçtaki 54 puanlık şu anki sayısı, bir sezonun bu sezonki en iyi ikinci performansı (1995-96 sezonunun (57 puan) gerisinde kalıyor). O sezon şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırmışlardı.
Bu sezon 9. haftadan itibaren liderliği aldılar ve bırakmadılar. 3 büyükler ne kadar kötü olsalar da Trabzonspor'un başarısı hafife alınmamalı."
"DURDURULAMAZ GÖRÜNÜYOR"
"Hücum eden üçlü Anthony Nwakaeme (altı gol, yedi asist), Anastasios Bakasetas (sekiz gol, dört asist) ve Andreas Cornelius'un (11 gol, bir asist) sahadaki performansı, şampiyonluk kazanmalarında kilit rol oynayacak.
Trabzonspor şu anda durdurulamaz görünüyor. Geçen sezon Beşiktaş'a averaj farkıyla mağlup olan son şampiyonlar Beşiktaş ve Galatasaray, her ikisi de ortalamanın oldukça altındayken, Fenerbahçe lig şampiyonluğu olmadan üst üste sekizinci sezonu rekor bir şekilde tamamlamaya hazır görünüyor."