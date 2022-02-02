İngilizlerden flaş Trabzonspor analizi! "Durdurulamaz..."

Süper Lig 'de bu sezon hasret kaldığı şampiyonluğa oldukça yakın olan Trabzonspor , gösterdiği performansla Avrupa basınında da gündem olmaya devam ediyor. İşte İngiliz The Analyst 'te yer alan Trabzonspor raporu...

"4. ŞAMPİYON"

"Avrupa'nın çoğunluğu gibi, Türkiye'nin futbol hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı, ancak profesyonel bir ligin resmi başlangıcı 1959 yılında oldu. 2021-22'den önceki 63 sezonda, Türk futbolunun sadece altı kazananı oldu. İlk 17 sezonun ise sadece üç kazananı vardı. 'Fenerbahçe (8), Galatasaray (6) ve Beşiktaş (3)'."

1974-75'e kadar Trabzonspor Türkiye'nin en büyük ligine girdi, ancak ertesi sezon ilk şampiyonluklarını kazanarak Türkiye'nin en üst düzey dördüncü lig şampiyonu olmayı başardılar. İlk şampiyonluklarının ardından, en son 1983-84'te olmak üzere 1970'lerde ve 80'lerde beş şampiyonluk daha kazandılar. Daha sonra, Bursaspor'un 2009-10 galibiyetiyle Türkiye'de yeni bir lig şampiyonu çıktı. Ligi kazanan altıncı farklı takım 2019-20'de İstanbul Başakşehir oldu."