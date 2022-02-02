Trabzonspor, Süper Lig'de lider olmanın keyfini yaşarken bu durum futbolculara da olumlu yansıyor. Bordo-mavili ekipte sezona kötü başlayan ancak müthiş bir yükselişle yeniden yıldızını parlatan Abdülkadir Ömür de bu oyuncuların başında geliyor. Karadeniz ekibinin eski savunma oyuncusu Gaston Campi de geçmişte birlikte forma giydiği takım arkadaşını övdü. Yeni Malatyaspor'a transfer olan Arjantinli stoper, "Abdülkadir Ömür çok iyi futbolcu. Tabi kötü şanssızlıkları oldu ve sakatlandı ama ona rağmen çok iyi. Teknik olarak kendisini Messi'ye benzetiyorum. Topu alıp hızlanması ve gitmesi arkasından baktırıyor" ifadelerini kullandı.



Fırtına'nın süper yeteneği Abdülkadir Ömür önceki gün idman öncesi tam bir futbol cambazlığı yaptı. 22 yaşındaki futbolcu soyunma odasından antrenman sahasına kadar topu kafasında düşürmeden götürdü. Koridorda Abdülkadir Ömür ile karşılaşan takımın malzemecisi Hayati Erol genç yıldızı büyük bir şaşkınlıkla izledi.