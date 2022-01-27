Haberler Trabzonspor Rock yıldızı Hamsik!

Rock yıldızı Hamsik!

Slovakya basını, “Trabzon taraftarları için Hamsik yabancı bir futbolcu değil. Rock yıldızları gibi ilgi görüyor” haberleri yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Rock yıldızı Hamsik!

Taraftar, G.Saray derbisi öncesi Trabzonspor'u İstanbul'da karşılamış ve kamp yapacağı otel önüne de Hamsik için pankart açmıştı. Slovakça "Postavime Ti Sochu (Senin heykelini dikeceğiz)" yazılı pankart, Slovakya'da da manşete çıktı. 34 yaşındaki yıldızın ülkesinde yapılan haberde, "Trabzon taraftarları için Marek Hamsik yabancı bir futbolcu değil. Onu kendilerinden biri olarak görüyorlar. Rock yıldızı gibi ilgi görüyor. Yıllar sonra şampiyonluğa ilk kez bu kadar yakınlar ve bunda Hamsik'in payı çok büyük. İstatistiklere göre de ligin en iyi oyuncusu Hamsik. Eğer şampiyonluk gelirse, onun adı da stat önüne yazılacak" denildi.

DİĞER
Pelin Akil mayosuyla karlara uzanmıştı... Mayolu kar şovu hasta etti!
Kıvaç Tatlıtuğ'u gönülleri bir kez daha fethetti! Gece yarısı ormana giderek buz gibi havada aç kalan hayvanları besledi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor