Rock yıldızı Hamsik!

Taraftar, G.Saray derbisi öncesi Trabzonspor'u İstanbul'da karşılamış ve kamp yapacağı otel önüne de Hamsik için pankart açmıştı. Slovakça "Postavime Ti Sochu (Senin heykelini dikeceğiz)" yazılı pankart, Slovakya'da da manşete çıktı. 34 yaşındaki yıldızın ülkesinde yapılan haberde, "Trabzon taraftarları için Marek Hamsik yabancı bir futbolcu değil. Onu kendilerinden biri olarak görüyorlar. Rock yıldızı gibi ilgi görüyor. Yıllar sonra şampiyonluğa ilk kez bu kadar yakınlar ve bunda Hamsik'in payı çok büyük. İstatistiklere göre de ligin en iyi oyuncusu Hamsik. Eğer şampiyonluk gelirse, onun adı da stat önüne yazılacak" denildi.