Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'ı deplasmanda yenmenin çok değerli olduğunu söyledi. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Çok genç, yüksek şiddetle baskı yapabilen bir takıma karşı oynadık. Bugün de baskı yapacaklarını biliyorduk. Pasla çıkan bir takım. İlk yarıda bu baskıyı kıramadığımız anlar oldu. Topa sahip olduklarımızda rakip kaleye inemedik. Devre arası yaptığımız hamlelerle kontrolü ele geçirmeyi başardık" diye konuştu.

BAKASETAS'A HERKES SAHİP ÇIKTI

İkinci yarıda oyunu domine ettiklerini kaydeden Avcı, "Ahmetcan altyapımızda yetişen bir isim. Siopis değişikliği oldu. Oyun formasyonunu da değiştirdik. 2. yarı oyunu domine eden, topa sahip olan ve kenarları kullanan kimliğe döndük. Golü bulduk. Bakasetas 2 penaltı kaçırdıktan sonra herkes sahip çıktı. Edin yeni geldi. Özel oyuncu. Uğurcan iki kritik kurtarış yaptı. Şampiyon olmadık ama mutlu sona giden yolda çok büyük bir adım attık" dedi.