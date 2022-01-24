Balkan rüzgarı

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor, çok zor deplasmandan 3 puanı son 6 dakikada kurtarırken Balkan kökenli futbolcuları sahneye çıktı. Maçın 84. dakikasında Anastasios Bakasetas, ceza sahası içinde Marcao'nun uzaklaştıramadığı topa gelişine nefis bir şut çekerek kaleci Fatih'in sağından meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı. Yunan futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 8. kez fileleri sarsarken, bordo-mavililer bu karşılaşmaların tamamını kazanmayı başardı.

İLK GOLÜ TARİHİ DERBİDE

Devre arası transfer döneminde Trabzonspor forması giyen Edin Visca, bordo-mavililerde çıktığı 4. maçında ilk kez golle tanıştı. 90. dakikada Taylan Antalyalı'nın hatalı pasında araya giren Bosna Hersekli futbolcu, topu biraz sürdükten sonra kaleci Fatih Öztürk'ün yanından attığı nefis şutla takımını 2-1 öne geçirmeyi başardı. Sezonun ilk yarısını Başakşehir'de geçiren yıldız oyuncu, ligde 5. golünü kaydetti. Visca'nın golü sonrası büyük sevinç yaşanırken, Trabzonspor kulübesi saha içine girerek coşkuyla golü kutladı.