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TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Giresunspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 22. haftasında lider Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Giresunspor'la 1-1 berabere kalırken spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 07:44
TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Giresunspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - PANİK YOK

Trabzonspor; Djaniny, Nwakaeme, Koita, Hamsik ve Abdullah Avcı'dan yoksun olarak Giresunspor karşısına çıktı. Rakibi son maçını kaybetse bile; takım halinde kompakt savunma yapan, disiplinli, yüksek konsantrasyonla oynayan ve ligde tutunmak için iyi motivasyonla mücadele eden bir oyun anlayışıyla sahadaydı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Giresunspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor özellikle ilk 45 dakika üretemediği gibi saha içine oyuna akıl da katamadı. Hem bu kadar kendi yarı alanında oyunu kabul eden takıma sahayı genişletemediği gibi, Peres sağda, Denswil solda beklenen performansları sergileyemedi. Orta sahada da birbirine benzer oyuncular olan Berat ve Dorukhan ikilisi ile maça başlamak, hücuma gereken desteğin verilememesinin en önemli nedeniydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Giresunspor maçını değerlendirdi

İkinci yarı; ilk yarıya göre topa daha ritim veren, daha hareketli, daha saldırgan, özellikle de Trabzonspor taraftarının tribünde oluşturduğu olumlu atmosferle saha içinde reaksiyon veren bir takım vardı sahada. Böyle yerleşik savunmalara karşı, kenarlardan oynanacak oyunlar ve yapılan ortalarda Cornelius gibi bitirici oyuncunuz varsa gol bulma şansınız her zaman artar. Trabzonspor ilk devre yapamadığı aksiyonları ikinci devre doğru bir şekilde uygulayınca, geriye düşmesine rağmen beraberlik golünü Peres-Cornelius dayanışmasıyla buldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Giresunspor maçını değerlendirdi

Cornelius, Bakasetas'ın kaçırdığı penaltıların (!) yaratıcısı olurken, maçın da bordo-mavililer adına en istekli, en formda, moralman da en iyi oyuncusuydu. Bakasetas, ilk penaltıyı kaçırdıktan sonra ikinci penaltıyı kesinlikle atmamalıydı. Zaten penaltı atışını kalenin tam ortasına vuran ve stresi yüzünden okunan Yunan futbolcuya ikinci kez penaltı attırmak kesinlikle hatalı bir karardı. Futbolun artık, küçük detayların oyunu kendi lehine çevirebileceği bu zaman diliminde, böylesine küçük ama önemli bir ayrıntıyı Trabzonspor yedek kulübesi göz ardı etmemeliydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Giresunspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor son iki haftada 4 puan kaybetti, yine de ciddi bir puan avantajı ile lider. Bordo-mavililerde teknik heyetin, futbolcuların, yönetimin, en önemlisi de taraftarlarıyla beraber tüm şehrin de sakin olması, panik yapmaması gerekir. Takımlarına şimdi daha fazla sahip çıkıp, onları baskı altına sokmamaları gerekli. Çünkü takımı buralara bu oyuncular getirdi, bundan sonra da aynı oyuncularla yürümeye devam edeceklerini unutmamaları gerekir.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Giresunspor maçını değerlendirdi

YUNUS EMRE SEL - ERKEN UYARI SİSTEMİ

Trabzonspor eksikleriyle çıktığı ikinci maçta dördüncü puanını kaybetti. Fakat gelinen nokta itibarıyla Giresunspor'un da oldukça eksik bir takım olduğunu hatırlamakta fayda var. Maçın son 10 dakikası hariç Giresunspor oyunun hakimi olan taraftı. Trabzonspor hareketsiz, pozisyon üretemeyen aynı anda üç oyuncunun hareket etmediği hazırlıksız bir takım görüntüsündeydi. Hüseyin'e özel bir parantez açmak istiyorum. Kendi sahanızda oynadığımız bir maçın ilk 10 dakikasında mutlak favori olduğunuz bir rakibe karşı bu kadar fazla tercih hatası yapma lüksünüz olmamalı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Giresunspor maçını değerlendirdi

Giresunspor oldukça enerjik, eksiklerine rağmen rakibi çok iyi analiz eden, maç öncesi taktikleri sahaya uygulamakta hiç zorlanmayan bir görüntü çizdi. Bu yalnızca onların başarısı değil Trabzonspor'un da psikolojik olarak bu maça iyi hazırlanamadığının bir göstergesiydi. Bu psikolojinin son tezahürü de Bakasetas'ın psikolojisiydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Giresunspor maçını değerlendirdi

Maç içinde en çok sorumluluk alan oyunculardan biri olan Bakasetas, haftalar süren suskunluğuna son verebilme şansıyla kullandığı iki penaltıyı da gole çeviremedi. Okan'ın başarısını asla küçümsemiyorum ama takımın üstesinden gelmesi gereken bir psikolojik eşik olduğu da muhakkak… Bazı şeyler doğal bir erken uyarı sistemidir futbolda. Saha sonuçları bu erken uyarının tezahürlerinden sadece biridir. Umuyorum sezon başından beri tüm sıkıntılarını gelişerek aşan Trabzonspor gerekli tedbirleri vakit kaybetmeden alır.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Giresunspor maçını değerlendirdi

Güçlü bir psikoloji ile ayakta kalmak bu uyarılara kulak kabartmaktan geçiyor. Ne kadar erken, o kadar iyi. Hakemin de benzeri pozisyonlarda Giresunspor lehine çalmaktan hiç sakınmadığı düdüğü Trabzonspor için çalınmaya geldiğinde ıslanmış gibi hiç çalmıyordu. Trabzonspor'un maçını yönetecek hakemleri keşke bir ön yargı testine sokabilsek ne iyi olurdu.

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