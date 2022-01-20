TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Giresunspor maçını değerlendirdi

Cornelius, Bakasetas'ın kaçırdığı penaltıların (!) yaratıcısı olurken, maçın da bordo-mavililer adına en istekli, en formda, moralman da en iyi oyuncusuydu. Bakasetas, ilk penaltıyı kaçırdıktan sonra ikinci penaltıyı kesinlikle atmamalıydı. Zaten penaltı atışını kalenin tam ortasına vuran ve stresi yüzünden okunan Yunan futbolcuya ikinci kez penaltı attırmak kesinlikle hatalı bir karardı. Futbolun artık, küçük detayların oyunu kendi lehine çevirebileceği bu zaman diliminde, böylesine küçük ama önemli bir ayrıntıyı Trabzonspor yedek kulübesi göz ardı etmemeliydi.
Trabzonspor son iki haftada 4 puan kaybetti, yine de ciddi bir puan avantajı ile lider. Bordo-mavililerde teknik heyetin, futbolcuların, yönetimin, en önemlisi de taraftarlarıyla beraber tüm şehrin de sakin olması, panik yapmaması gerekir. Takımlarına şimdi daha fazla sahip çıkıp, onları baskı altına sokmamaları gerekli. Çünkü takımı buralara bu oyuncular getirdi, bundan sonra da aynı oyuncularla yürümeye devam edeceklerini unutmamaları gerekir.
YUNUS EMRE SEL - ERKEN UYARI SİSTEMİ
Trabzonspor eksikleriyle çıktığı ikinci maçta dördüncü puanını kaybetti. Fakat gelinen nokta itibarıyla Giresunspor'un da oldukça eksik bir takım olduğunu hatırlamakta fayda var. Maçın son 10 dakikası hariç Giresunspor oyunun hakimi olan taraftı. Trabzonspor hareketsiz, pozisyon üretemeyen aynı anda üç oyuncunun hareket etmediği hazırlıksız bir takım görüntüsündeydi. Hüseyin'e özel bir parantez açmak istiyorum. Kendi sahanızda oynadığımız bir maçın ilk 10 dakikasında mutlak favori olduğunuz bir rakibe karşı bu kadar fazla tercih hatası yapma lüksünüz olmamalı.