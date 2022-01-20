TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Giresunspor maçını değerlendirdi

Giresunspor oldukça enerjik, eksiklerine rağmen rakibi çok iyi analiz eden, maç öncesi taktikleri sahaya uygulamakta hiç zorlanmayan bir görüntü çizdi. Bu yalnızca onların başarısı değil Trabzonspor'un da psikolojik olarak bu maça iyi hazırlanamadığının bir göstergesiydi. Bu psikolojinin son tezahürü de Bakasetas'ın psikolojisiydi.

Maç içinde en çok sorumluluk alan oyunculardan biri olan Bakasetas, haftalar süren suskunluğuna son verebilme şansıyla kullandığı iki penaltıyı da gole çeviremedi. Okan'ın başarısını asla küçümsemiyorum ama takımın üstesinden gelmesi gereken bir psikolojik eşik olduğu da muhakkak… Bazı şeyler doğal bir erken uyarı sistemidir futbolda. Saha sonuçları bu erken uyarının tezahürlerinden sadece biridir. Umuyorum sezon başından beri tüm sıkıntılarını gelişerek aşan Trabzonspor gerekli tedbirleri vakit kaybetmeden alır.