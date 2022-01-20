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Puchacz'dan siftah

22 yaşındaki Polonyalı sol bek, bordo-mavili formayı ilk kez giydi ve etkili futbol sergiledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Puchacz'dan siftah
Karadeniz devi, devre arasında Puchacz'ı Union Berlin'den kiralamıştı. Polonyalı sol bek, Sivasspor ile oynanan deplasmandaki karşılaşmada maç kadrosunda olmasına rağmen forma bulamamıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı bu bölgede Denswil'i tercih etmişti. 22 yaşındaki futbolcu, Şenol Güneş Stadı'ndaki Giresunspor mücadelesiyle birlikte siftah yaptı. 32. dakikada Hüseyin Türkmen'in yerine oyuna dahil olan Puchacz, etkili bir performans sergiledi. Savunmadaki diri, savaşçı ve mücadeleci futbolunun yanı sıra etkili bindirmeleri ile de göz dolduran genç oyuncu, iki çok sert şut ile de gol aradı.
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