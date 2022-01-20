TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Enis Destan da geliyor

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 51 puanlı lideri Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer, 19 yaşındaki Enis Destan için Altınordu ile masaya oturdu. Taraflar anlaşmaya çok yakın. Abdullah Avcı'nın istediği Enis Destan birkaç güne imza atabilir.
Sol kanat Kouassi, sağ kanat Visca, sol bek Puchacz ve kanat Yusuf Erdoğan'ı alarak şov yapan lider Trabzonspor, Spor Toto 1'inci Lig kulübü Altınordu'nun forveti Enis Destan'da da mutlu sona yakın. Fırtına'nın 19 yaşındaki santrfor için İzmir temsilcisine teklif sunduğu pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Altınordu bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki transferinden pay almayı talep ediyor. Enis'in Karadeniz devine gitmeye yakın olduğu belirtildi. Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği Destan'ın önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor. Ümit Milli Takım'da da görev alan genç golcü, Altınordu'da ilk yarının son haftalarında kadro dışı kaldıktan sonra affedilerek takıma dönmüştü.