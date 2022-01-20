Duvara karşı

Lider Trabzonspor Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz devini kaleci Okan Kocuk durdurdu. İlk yarıda vasat bir futbol sergileyen bordo-mavili takım, ikinci devrede ise rakibi üzerinde büyük baskı kurdu ancak fileleri sarsamadı. Ardından 68'de Umut Nayir'in golü ile sarsılan Fırtına, kendine geldi. Art arda atak geliştirdi ancak bu kez de kaleci Okan duvarına çarptı. 26 yaşındaki eldiven Bakasetas'ın 4 mermi gibi şutuna geçit vermedi.

İKİ PENALTI ÇIKARDI

Ardından Cornelius'un golü geldi. Okan, 28 yaşındaki Danimarkalı santrforun bir kafa vuruşunu da çizgiden çıkardı. Uzatmalarda ise tarihi anlar yaşandı. Perez ceza alanında topla elle oynayınca hakem Alper Ulusoy VAR'a giderek penaltı verdi. Topun başına geçen Bakasetas'ın vuruşunu 1.87 boyundaki eldiven çıkardı. Ulusoy bir kez daha VAR'a gitti ve penaltıyı tekrarlattı. Yine Bakasetas vurdu, Okan çıkardı ve puanlar eşitlendi.