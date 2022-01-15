Trabzonspor'un gündemindeki Zinedine Ferhat için talipler artıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği Zinedine Ferhat için önümüzdeki günlerde görüşmelerin başlayacağı ifade edildi. Nimes ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zinedine Ferhat ile yapılacak erken bir anlaşma sonucunda önümüzdeki yaz takıma katılması da gündemde.
Cezayirli oyuncu, özellikle geçtiğimiz sezon Ligue 1'de Nimes adına en öne çıkan isim konumundaydı. Hem sağ kanatta hem de orta sahanın merkezinde görev alabilen 28 yaşındaki oyuncu; geçtiğimiz sezon 33 lig maçında 6 gol, 9 asistlik performansıyla dikkatleri çekmişti.