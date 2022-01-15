Trabzonspor'un gündemindeki Zinedine Ferhat için talipler artıyor

TALİPLERİ ARTIYOR

Son iki sezonda takımının performansına büyük katkılar sağlayan 28 yaşındaki oyuncu, sezon sonuyla birlikte takımdan ayrılmaya hazırlanırken Avrupa'dan birçok takımın kendisiyle ilgilendiği iddia edildi. Fransa'da Montpellier gibi Ligue 1 takımlarının da listesinde olan Ferhat için İskoç kibi Celtic de devreye girdi.