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Trabzonspor'un gündemindeki Zinedine Ferhat için talipler artıyor

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ideri Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan mevcut kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililer bir yandan da gelecek sezon kadrosunu inşa etmek için yoğun mesai harcıyor. Trabzonspor'da gündeme gelen son isim Zinedine Ferhat olmuştu. Yıldız futbolcu için taliplerin arttığı iddia edildi. İşte son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 09:07 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 09:09
KEMAL TAMTÜRK
Trabzonspor'un gündemindeki Zinedine Ferhat için talipler artıyor
Süper Lig 'in lideri Trabzonspor , transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kez Bordo-Mavililerin, Fransız ekibi Nimes'in Cezayirli 10 numara Zinedine Ferhat ile ilgilendikleri belirtiliyor.
Trabzonspor'un gündemindeki Zinedine Ferhat için talipler artıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği Zinedine Ferhat için önümüzdeki günlerde görüşmelerin başlayacağı ifade edildi. Nimes ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zinedine Ferhat ile yapılacak erken bir anlaşma sonucunda önümüzdeki yaz takıma katılması da gündemde.

Trabzonspor'un gündemindeki Zinedine Ferhat için talipler artıyor

Cezayirli oyuncu, özellikle geçtiğimiz sezon Ligue 1'de Nimes adına en öne çıkan isim konumundaydı. Hem sağ kanatta hem de orta sahanın merkezinde görev alabilen 28 yaşındaki oyuncu; geçtiğimiz sezon 33 lig maçında 6 gol, 9 asistlik performansıyla dikkatleri çekmişti.

Trabzonspor'un gündemindeki Zinedine Ferhat için talipler artıyor

TALİPLERİ ARTIYOR

Son iki sezonda takımının performansına büyük katkılar sağlayan 28 yaşındaki oyuncu, sezon sonuyla birlikte takımdan ayrılmaya hazırlanırken Avrupa'dan birçok takımın kendisiyle ilgilendiği iddia edildi. Fransa'da Montpellier gibi Ligue 1 takımlarının da listesinde olan Ferhat için İskoç kibi Celtic de devreye girdi.

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