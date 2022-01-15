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Trabzonspor'dan bir transfer bombası daha! Yeni rota Koray Günter

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Son olarak Yusuf Erdoğan bombasını patlatan Fırtına, transfer operasyonuna devam ediyor. Hellas Verona forması giyen gurbetçi yıldız Koray Günter için nabız yoklayan bordo-mavililer, İtalya ekibine şartları sordu. Daha önce G.Saray’da oynayan Koray gelmeye sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 07:02
Trabzonspor'dan bir transfer bombası daha! Yeni rota Koray Günter

Ara dönemde Kouassi, Visca, Puchacz ve Yusuf'u renklerine bağlayan Trabzonspor, stoper takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, çapraz bağları kopan ve sözleşmesi feshedilen Edgar'ın yerine bir takviye yapmak istiyor. İlk olarak Kaan Ayhan için uğraş veren Karadeniz devi, ekonomik anlamda tüm şartları zorlamasına rağmen Sassuolo kulübüyle bir türlü anlaşamadı. İtalyanlar hem yüksek fiyat çekiyor hem de zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüne de sıcak bakmıyor. Bunun üzerine farklı isimlere yönelen Fırtına, takımdaki yabancı sayısının fazlalığını göz önünde bulundurarak rotasını yeniden yerliye çevirdi. Sürpriz bir isim gündeme geldi: Koray Günter.

Trabzonspor'dan bir transfer bombası daha! Yeni rota Koray Günter

TUDOR DÜZENLI OYNATIYOR
Hellas Verona forması giyen 27 yaşındaki gurbetçi oyuncu, Türkiye'de daha önce Galatasaray formasını giymişti. 1.86 boyundaki sağ stoper, Serie A'da bu sezon 15 maça çıktı. Çizme ekibinin teknik direktörü İgor Tudor, eski öğrencisi olan Koray'ı düzenli oynatıyor. Bu transfer kolay gözükmese de Trabzonspor nabız yoklaması yapıyor ve transferin mali detaylarını araştırıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da başarılı futbolcu ile temasa geçtiği ve kendisini takımında görmek istediğini söylediği öne sürülüyor. Bordo-mavili yönetimin, Koray için şartları zorlayacağı ve bu transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedeflediği dile getiriliyor. Alınabilirse yabancı kontenjanı sorunu da yaşanmayacak.

Trabzonspor'dan bir transfer bombası daha! Yeni rota Koray Günter

G.SARAY 2.5 MİLYON EURO ÖDEDİ
2013-14 sezonunun devre arasında 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a gelen Günter, sarı-kırmızılı ekipte beklentileri karşılayamamıştı. Altyapısından çıktığı Alman ekibi Borussia Dortmund'da önemli bir potansiyel olarak kabul edilen 27 yaşındaki oyuncu, Almanya alt yaş milli takımlarında 34 kez forma giydi.

Trabzonspor'dan bir transfer bombası daha! Yeni rota Koray Günter

KORAY GÜNTER KİMDİR?
6 Ağustos 1994 tarihinde Almanya'nın Höxter şehrinde dünyaya gelen Koray Günter, altyapı kariyerinde SV Höxter, Brakel ve Borussia Dortmund'da top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine Borussia Dortmund'da start veren başarılı savunmacı daha sonra Galatasaray, Genoa ve Verona kadrolarında yer aldı. Kariyerinde 6 kupa kaldıran Koray; 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.

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