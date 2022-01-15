Trabzonspor'dan bir transfer bombası daha! Yeni rota Koray Günter

Ara dönemde Kouassi, Visca, Puchacz ve Yusuf'u renklerine bağlayan Trabzonspor, stoper takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, çapraz bağları kopan ve sözleşmesi feshedilen Edgar'ın yerine bir takviye yapmak istiyor. İlk olarak Kaan Ayhan için uğraş veren Karadeniz devi, ekonomik anlamda tüm şartları zorlamasına rağmen Sassuolo kulübüyle bir türlü anlaşamadı. İtalyanlar hem yüksek fiyat çekiyor hem de zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüne de sıcak bakmıyor. Bunun üzerine farklı isimlere yönelen Fırtına, takımdaki yabancı sayısının fazlalığını göz önünde bulundurarak rotasını yeniden yerliye çevirdi. Sürpriz bir isim gündeme geldi: Koray Günter.

TUDOR DÜZENLI OYNATIYOR

Hellas Verona forması giyen 27 yaşındaki gurbetçi oyuncu, Türkiye'de daha önce Galatasaray formasını giymişti. 1.86 boyundaki sağ stoper, Serie A'da bu sezon 15 maça çıktı. Çizme ekibinin teknik direktörü İgor Tudor, eski öğrencisi olan Koray'ı düzenli oynatıyor. Bu transfer kolay gözükmese de Trabzonspor nabız yoklaması yapıyor ve transferin mali detaylarını araştırıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da başarılı futbolcu ile temasa geçtiği ve kendisini takımında görmek istediğini söylediği öne sürülüyor. Bordo-mavili yönetimin, Koray için şartları zorlayacağı ve bu transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedeflediği dile getiriliyor. Alınabilirse yabancı kontenjanı sorunu da yaşanmayacak.