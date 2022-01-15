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Trabzonspor bir transfer bombasını daha patlattı! Yusuf Erdoğan evine döndü

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Karadeniz devi, daha önce de bordo-mavili formayı giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusuna 3.5 yıllık imza attırdı. Yusuf Erdoğan, “Evime geri döndüm” dedi. Yusuf için Kasımpaşa'ya iki taksit halinde 500 bin euro ödenecek. Yarım sezon için 3.5 milyon TL alacak 29 yaşındaki futbolcuya, ardından her yıl 7 milyon TL ödenecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Trabzonspor bir transfer bombasını daha patlattı! Yusuf Erdoğan evine döndü

Lider Trabzonspor, transferde de fırtına gibi esiyor... Jean Evrard Kouassi, Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz'ı renklerine bağlayan Trabzonspor, 4. transferini Yusuf Erdoğan'a imza attırarak yaptı. 3.5 yıllık imza atan Erdoğan, tekrar evine geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Erdoğan, daha önce formasını giydiği Trabzonspor'dan ayrılışına ilişkin, "4-5 yıl önce veda ederken, buradan hayal kırıklıkları ve gözyaşlarıyla ayrılmıştım. Aynı şeyleri bugün sevinç gözyaşları olarak geri alıyorum. Çok şey kazanmış, tecrübe edinmiş Yusuf Erdoğan olarak geliyorum Trabzon'a" ifadelerini kullandı. "Bu şampiyonluk kadrosunda olmak benim için bir hayaldi. Çok mutluyum" diyen Erdoğan, kendisine bu fırsatı veren teknik direktör Abdullah Avcı ile başkan Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür etti.


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