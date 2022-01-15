Trabzonspor bir transfer bombasını daha patlattı! Yusuf Erdoğan evine döndü

Lider Trabzonspor, transferde de fırtına gibi esiyor... Jean Evrard Kouassi, Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz'ı renklerine bağlayan Trabzonspor, 4. transferini Yusuf Erdoğan'a imza attırarak yaptı. 3.5 yıllık imza atan Erdoğan, tekrar evine geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Erdoğan, daha önce formasını giydiği Trabzonspor'dan ayrılışına ilişkin, "4-5 yıl önce veda ederken, buradan hayal kırıklıkları ve gözyaşlarıyla ayrılmıştım. Aynı şeyleri bugün sevinç gözyaşları olarak geri alıyorum. Çok şey kazanmış, tecrübe edinmiş Yusuf Erdoğan olarak geliyorum Trabzon'a" ifadelerini kullandı. "Bu şampiyonluk kadrosunda olmak benim için bir hayaldi. Çok mutluyum" diyen Erdoğan, kendisine bu fırsatı veren teknik direktör Abdullah Avcı ile başkan Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür etti.



