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Abdullah Avcı Sivasspor Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde bordo-mavili takım teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "11 sene önce buraya getirdiğim bir oyuncuydu. Başkanımız ve asbaşkanımıza teşekkür ediyorum ama bir teşekkürü de Başakşehir kulübüne etmem gerekiyor" dedi. Avcı, Yusuf Erdoğan ile ilgili de" İstediğim bir oyuncuydu. O da bu ailenin bir oyuncusuydu" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 15:38
Abdullah Avcı Sivasspor Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Ahmet Çalık kardeşimizin ailesine sabır, Konyaspor camiasına başsağlığı diliyorum.

Visca, 11 sene önce Türkiye'ye getirdiğim bir futbolcuydu. O da bizimle birlikte şampiyonluk hikayesinde olmak istedi.

Yusuf Erdoğan'ı sene başında da istemiştim ama transferi gerçekleşmemişti.

Puchacz çok enerjik bir yapıya sahip. Bugün kadroda yer alıyor.

Biz, şampiyonluğa oynuyoruz. Rakibimize yönelik çalışmalarımızı yaptık. Güzel bir maç olmasını ve bizim kazandığımız bir maç olmasını istiyoruz.

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