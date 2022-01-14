"Paralarını ödeyeceğiz"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, yeni transferler Visca ile Kouassi'ye yer açmak için TFF'ye isimlerini bildirmeyecekleri Edgar ve Gervinho'nun paralarını ödeyeceklerini açıkladı. Ağaoğlu, kulübün sakatlanmış oyuncularına ödeme yapmaması gibi bir durumun söz konusu olamayacağını belirterek, "Biz Trabzonsporuz ve yükümlülüklerimizin farkındayız. Edgar ve Gervinho bizim için çok değerli iki isim. Sakatlıkları bizi derinden üzmüştür. Maddi-manevi ne sorumluluğumuz varsa yerine getirdik, getirmeye devam edeceğiz" dedi.