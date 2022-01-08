Gol makinesi

Karadeniz ekibinin Şenol Güneş Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u ağırladığı mücadelesine Andreas Cornelius yine derin izler bıraktı. Harika bir sezon geçiren 28 yaşındaki forvet oyuncusu akıl dolu bir gol attı. Anthony Nwakaeme'nin sol kanattan kestiği topa havada bekletmeden vuran tecrübeli hücum oyuncusu Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir'i avlamayı başardı. Danimarkalı usta oyuncu böylece Süper Lig'deki 10. golünü rakip ağlara yollamayı başardı. Hücumda büyük bir güç.



HİÇ AFFI YOK



Andreas Cornelius, Süper Lig'de 10. golünü kaydederken bordo-mavili ekibin eski gol kralı Alexander Sörloth'u da solladı. Sörloth 10 gole 18. isabetli şutunda ulaşmıştı. Cornelius aynı sayıda golü 17 isabetli şutta ağlarla buluşturdu. Tecrübeli forvetin en önemli özelliği müthiş bir bitirici olması. 28 yaşındaki oyuncu ligde çektiği son 7 isabetli vuruşta da fileleri havalandırmayı başardı. Corneliu maç sonunda çok mutlu olduğunu söyledi "Benim işim gol atmak ancak önemli olan takımın kazanması" dedi.

20.22'DE GOLÜ ATTI

Cornelius, Trabzonspor adına 2. devrede ilk golünü ilginç bir dakikada kaydetti.Danimarkalı yıldız 2022 yılında bordo-mavililerin ilk sayısını dakikalar 20.22'yi gösterirken Malatya filelerine yolladı.