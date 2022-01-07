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Yeniden Puchacz

Bordo-mavililer, Union Berlin’in Polonyalı sol beki Puchacz için yaptığı teklifi yineledi... Oyuncu da kulübüne ayrılmak için yoğun baskı yapıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 06:50
Yeniden Puchacz
Kanatları güçlendiren Trabzonspor'da stoper ve sol bek için girişimler devam ediyor. Gürcü sol bek Irakli Azarovi'de yaşan sorunlar nedeniyle ibre yeniden Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz'a dönmüş durumda. Maddi konularda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bu transferi askıya alan yönetim, Union Berlin'e daha önce yaptığı teklifi yineledi. Yeni teklifte oyuncuyu 6 aylığına kiralayıp sezon sonunda satın almak istediğini belirten bordo-mavililer, Alman ekibinden 3 milyon euro'nun üzerindeki bonservis bedelini de aşağı çekmesini talep etti. 22 yaşındaki oyuncunun da kulübüne gitmek için baskı yaptığı, transferin kısa süre içerisinde sonuçlanacağı gelen haberler arasında...
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