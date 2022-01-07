Fırtına kaldığı yerden! İşte Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında bu akşam Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek... Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak... İlk yarıyı lig tarihindeki en fazla puanı (46) toplayarak lider tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıya da galibiyetle başlamayı hedefliyor... Fırtına'da Afrika Uluslar Kupası'na giden ancak adalesinden sakatlandığı için Yeşil Burun Adaları Milli Takımı kadrosundan çıkarılan Djaniny'nin yanı sıra Anders Trondsen ve Serkan Asan sakat.

NWAKAEME İLK ONBİRDE

Sezonu kapattıkları için lisansları askıya alınan Edgar Ie ve Gervinho da görev yapamayacak. Hafif sakatlığı bulunan Vitor Hugo'nun oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Sakatlığı geçen Nwakaeme ise forma giymeye hazır. Yeni transferler Edin Visca ile Kouassi ara transfer sezonu resmi olarak açılmadığı için Yeni Malatyaspor kadrosunda yer almıyorlar. Fildişi Milli Takımı'nda bulunan Kouassi, Afrika Kupası'nın ardından Trabzon'a dönecek. Yeni Malatyaspor'da da Afrika Kupası'na giden Tetteh ve Haddadi kadroda yok.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, HÜSEYIN, DENSWIL, İSMAIL, DORUKHAN, HAMSIK, BAKASETAS, A.ÖMÜR, NWAKAEME, CORNELIUS,

YENİ MALATYASPOR: ERTAÇ,SEMİH ,SADIK, WALLACE, HAFEZ, NDONG, AABİD, MUSTAFA, CHOUİAR, KUBİLAY, ADEM

BİLETLER KAPIŞILDI

Bordo-mavili taraftarlar, Abdullah Avcı'nın çağrısını karşılıksız bırakmadı. Yeni Malatyaspor maçı için satışa sunulan biletlerin yüzde 90'dan fazlası tükendi. Şenol Güneş Stadı'nın bu akşam tamamına yakınının dolması bekleniyor.

EVİNDE NAMAĞLUP

Sahasında bu sezon oynadığı 9 lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, evinde 15 maçtır kaybetmiyor. Hedef; Yeni Malatyaspor karşısında da seriyi sürdürüp şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak.

SİRTAKİ'DE SARI ALARM

Karadeniz ekibinde, Yunan futbolcular Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis, 3'er sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. İki isim bu akşam da kart görmeleri halinde gelecek haftaki Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

AYDINUS İLE 2. KEZ

MHK, Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına Fırat Aydınus'u atadı. Aydınus'un yardımcılıklarını Kerem Aksoy ve Samet Çiçek üstlenecek. 4. hakem olarak ise Cihan Aydın görev yapacak. Fırtına, Aydınus ile ligde bu sezon Adana Demirspor'u 2-0 yendi.