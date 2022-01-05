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Malatya hazırlıklarına devam

Bordo-mavililer, 7 Ocak Cuma günü sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Malatya hazırlıklarına devam

Bordo-mavililer, 7 Ocak Cuma günü sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü. Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda bordo- mavili futbolcular, ısınma koşusu ve mobilizasyonun ardından dinamik ısınma, 5'e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunları oynadı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

DÖRT EKSİK VAR

İdmana, Afrika Kupası maçları nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına davet edilen Djaniny ve Kouassi katılmadı. Sakatlıkları bulunan Trondsen ve Serkan Asan da yoktu. Vitor Hugo ise takımdan ayrı koşu yaptı.

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