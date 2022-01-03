Haberler Trabzonspor SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Irakli Azarovi ile prensipte anlaştı

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Irakli Azarovi ile prensipte anlaştı

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, kadrosuna ikinci ismi de kattı. Bordo-mavililer son dakika haberine göre Gürcü sol bek Irakli Azarovi ve kulübü ile prensip anlaşmasına vardı. (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 14:02 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 14:14
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Irakli Azarovi ile prensipte anlaştı

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, kadrosuna ikinci ismi de kattı. Bordo-mavililer son dakika haberine göre Gürcü sol bek Irakli Azarovi ve kulübü ile prensip anlaşmasına vardı. Fırtına daha önce de Kouassi'yi renklerine bağlamıştı.

IRAKLI AZAROVI KİMDİR?

21 Ocak 2002 tarihinde Gürcistan'ın başkenti Batum'da doğdu. 19 yaşındadır. Futbola da şehrin ve ülkenin en büyük takımlarından Dinamo Tiflis alt yapısında başladı. Ocak ayında Dinamo Batumi'ye transfer oldu. Dinamo Tiflis'te 14, Dinamo Batumi'de ise 26 kez forma giydi. Bu karşılaşmalarda 2 gol 5 asist yaparak dikkat çekti. Gürcistan milli takımlarını tüm kategorilerde 31 kez terletip 2 gol sevinci yaşadı. Kariyerinde Gürcistan Kupası zaferi bulunuyor. Piyasa değeri ise 250 bin euro...

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